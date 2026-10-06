Susanna Griso reprocha a los sindicatos que convoquen una huelga antes de las elecciones: "Habéis ido de la manita con el Gobierno hasta antes de ayer"

La posibilidad de una huelga general por el problema de la vivienda ya se ha puesto sobre la mesa tanto por CCOO como por UGT. En el programa intervenía el vicesecretario de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, para defender la postura del sindicato al respecto.

Susanna Griso, que citaba las palabras del exsecretario general de UGT Cándido Méndez, señalaba que "no hay precedentes de una huelga antes de las elecciones". Griso subrayaba estas palabras: "Si se da en estas fechas es algo nuevo".

Luján, sin embargo, se mantenía firme en su postura. "Vamos a lanzar una convocatoria de lucha que va a estar amparada en una huelga general", decía mientras exponía los motivos: "el problema de la vivienda y la insuficiencia de los salarios".

"No tiene sentido bailarle el agua a Yolanda Díaz y convocar una huelga antes de la campaña"

Ante estas palabras, el periodista y colaborador Juan Soto Ivars le preguntaba si se trataba de una huelga contra ellos mismos. "¿Es contra los propios sindicatos que durante estos ocho años no han sido capaces de subir los salarios?", planteaba, calificándola de "huelga autocrítica".

Soto Ivars veía muy oportuna la coincidencia de la convocatoria con la proximidad de las elecciones generales. "Permítame que me ría", reaccionaba.

Por su parte, Susanna Griso intervenía ante los intentos de respuesta de Luján al colaborador, ya que consideraba que no respondían a lo que este le planteaba. La presentadora aseguraba que "les asiste la razón". "Los salarios son muy bajos, son precarios, son unos salarios de mierda en este país", remataba Griso con contundencia. "Lo digo así de claro", añadía.

Sin embargo, discrepaba con el sindicato y les reprochaba: "Lo que no tiene sentido es durante ocho años bailarle el agua a Yolanda Díaz y a este Gobierno y ahora, antes de la campaña electoral, decir que convocáis una huelga general a rebufo del Sindicato de Inquilinas".

"No tiene ningún sentido porque da la sensación de que es el último favor que prestan al Gobierno con el que han ido de la manita hasta antes de ayer", sostenía de manera crítica la presentadora.

"Los sindicatos pierden legitimidad cuando se convierten en un brazo político"

Griso defendía que los "sindicatos son necesarios", pero consideraba que pierden legitimidad cuando se convierten en un brazo político.

Luján respondía que eso sería una opinión de ella. Susanna asentía y decía que la expresaba al igual que le dejaba a él hacerlo.

La presentadora explicaba al vicesecretario sindical que "las huelgas generales se convocan contra un sujeto, no en general", ante la negativa de este a dirigir la huelga contra ningún partido. Previamente, Griso le había acusado de "convocar la huelga general contra el PP que domina la mayoría de las comunidades autónomas".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.