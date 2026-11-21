El Panel con Bote ha permitido a Andrés llegar a la última prueba del programa ya con 35.600€ en el bolsillo. Un premio con el que cualquiera se conformaría, independiente de los resultados obtenidos en la Gran Final. Sin embargo, este concursante venía con fuerzas y la cosa no iba a quedarse ahí.

Las pistas de Laura Moure y Jorge Fernández no auguraban nada bueno. Y es que, la incógnita de “construcción y ciudad” se quedaba prácticamente sin letras al desvelarse tan solo una S y una Y.

El reto no era pequeño y Andrés apostaba fuerte con sus propias letras, pidiendo la N, la T, la B y la A. Una ayuda que tampoco dejaba las cosas claras. Pero este concursante, que ya había ganado la triple prueba de velocidad, ha vuelto a demostrar su agudeza mental para resolver en tan solo dos segundos: “La Mezquita azul y Estabul”.

La euforia se apoderado del plató; no obstante, todavía quedaba lo mejor. Jorge ha abierto el sobre para premiar con 14.000€ extras a Andrés, elevando la cantidad total a casi 50.000€. Dale play al vídeo para ver su emocionante reacción, consciente del triunfo que acababa de lograr.