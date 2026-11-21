MEJORES MOMENTOS | 21 de noviembre
La emoción se apodera de Andrés al llevarse casi 50.000 euros por superar la Gran Final
Tras remontar en el último momento del programa, Andrés ha conseguido llegar al Panel Final para llevarse nada menos que 14.000€ extras. ¡Enhorabuena!
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El Panel con Bote ha permitido a Andrés llegar a la última prueba del programa ya con 35.600€ en el bolsillo. Un premio con el que cualquiera se conformaría, independiente de los resultados obtenidos en la Gran Final. Sin embargo, este concursante venía con fuerzas y la cosa no iba a quedarse ahí.
Las pistas de Laura Moure y Jorge Fernández no auguraban nada bueno. Y es que, la incógnita de “construcción y ciudad” se quedaba prácticamente sin letras al desvelarse tan solo una S y una Y.
El reto no era pequeño y Andrés apostaba fuerte con sus propias letras, pidiendo la N, la T, la B y la A. Una ayuda que tampoco dejaba las cosas claras. Pero este concursante, que ya había ganado la triple prueba de velocidad, ha vuelto a demostrar su agudeza mental para resolver en tan solo dos segundos: “La Mezquita azul y Estabul”.
La euforia se apoderado del plató; no obstante, todavía quedaba lo mejor. Jorge ha abierto el sobre para premiar con 14.000€ extras a Andrés, elevando la cantidad total a casi 50.000€. Dale play al vídeo para ver su emocionante reacción, consciente del triunfo que acababa de lograr.
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