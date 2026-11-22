Alya se ha convertido en uno de los personajes más queridos de En tierra lejana. Su historia de amor con Cihan y su lucha por proteger a su hijo han conquistado a los espectadores, pero ahora su nombre también ha acaparado titulares fuera de la ficción.

Según los datos de las autoridades turcas, Alya ha sido el nombre de niña más elegido en Turquía durante 2025, por delante de Defne, que ocupaba el primer puesto el año anterior.

Una noticia de la que también se ha hecho eco Kanal D, la cadena que emite la serie en Turquía, y que ha relacionado esta tendencia con el éxito de En tierra lejana y la popularidad del personaje interpretado por Sinem Ünsal.

La actriz también ha hablado en otras entrevistas del cariño que recibe por parte del público y de lo especial que resulta para ella saber que hay familias que han elegido el nombre de Alya para sus hijas.

Aunque no se puede saber cuántos padres se han inspirado en la serie, lo cierto es que Alya ha conseguido situarse en lo más alto de la lista de nombres femeninos en Turquía, coincidiendo con el éxito de la ficción.