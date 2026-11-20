El debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo resultó tenso, como era previsible, con el líder del PP empeñado en presentarse como un gestor fiable, mientras el presidente se quiso centrar en alertar de los peligros que acechan con él. El líder popular se mostró más agresivo, sin dudas a la hora de interrumpir a su interlocutor cuando consideró oportuno, haciendo que el jefe del Ejecutivo le pidiera una y otra vez que le dejara hablar, intentando mantener el sosiego, e incluso llegando a pedir perdón en repetidas ocasiones.

De esta manera, la mañana de viernes amanece con la resaca característica de un debate electoral, mientras la cita con las urnas del 29N se acerca cada vez más. El Partido Popular ha publicado a primera hora una fotografía de su líder y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, paseando a su perro tan solo unas horas después del cara a cara electoral con el presidente del Gobierno acompañado de un "buenos días". La imagen puede vincularse como una referencia al apodo de 'perro Sanxe' con el que se conoce al jefe del Ejecutivo en las redes sociales y ha sido publicada en 'X'.

Este guiño de los populares llega tras la celebración tras el debate con expresiones como "meneo" y "paliza". Y es que, Feijóo se mostró muy "satisfecho" de su actuación durante el único cara a cara de la campaña para las elecciones generales. El líder popular se dio un baño de masas en Génova, donde la dirección del partido y las Nuevas Generaciones le recibieron al coro de "se nota, se siente, Feijóo presidente" con la canción 'Blitzkrieg Bop', de los Ramones.

'Perro Sanxe'

El apodo de 'perro Sanxe', en un primer momento utilizado de manera despectiva contra el presidente del Gobierno, fue resignificado por sus seguidores hasta convertirse en una expresión de apoyo y reivindicación de su capacidad de resistencia política, llegando incluso a mercantilizar la marca.

Es una publicación que se produce a nueve días de las elecciones generales del 29 de noviembre, en la recta final de una campaña en la que el PP busca movilizar a su electorado y ganar apoyos a izquierda y derecha para lograr un cambio de Gobierno.

La corrupción fue uno de los capítulos más agrios en el discurrir del debate. Feijóo lo inauguró advirtiendo de que el Gobierno de Sánchez había hecho "todo tipo de guarradas", citándole una y otra vez los casos que afectan al PSOE, con José Luis Ábalos como estrella, para terminar con una solemne promesa: "Conmigo no va a pasar nunca lo que ha pasado con el PSOE".

Mientras tanto, y frente a los reproches de Feijóó, Pedro Sánchez se negó a recibir lecciones del partido "más corrupto" de la democracia, aseguró que el PSOE siempre ha actuado al respecto, y, tras pedir perdón por la corrupción que ha alcanzado al socialismo, no paró de recriminar a Feijóo que el PP no hubiera apoyado medidas anticorrupción cuando se han planteado en el Parlamento.