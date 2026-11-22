Tamara Gorro y Cayetano Rivera han puesto punto final a su relación después de varios meses juntos y una historia de amor que, desde que salió a la luz, estuvo marcada por la discreción. Ha sido la influencer quien ha tomado la decisión de separarse del torero, una determinación motivada por su necesidad de centrarse en sí misma y en sus hijos después de atravesar una etapa especialmente complicada a nivel personal y de salud.

Los motivos de la ruptura

La noticia de la ruptura se conocía el pasado 16 de noviembre en Y ahora Sonsoles, donde el periodista Nacho Gay desvelaba que había sido Tamara quien había decidido poner fin a la relación. Según explicaba, la influencer necesita dedicar toda su energía a su recuperación física y emocional y, sobre todo, a sus hijos.

La pareja llevaba un tiempo atravesando varias "idas y venidas" hasta que Tamara decidió que lo mejor era tomar caminos separados. Según Nacho Gay, no ha habido terceras personas, infidelidades ni discusiones. De hecho, ambos siguen hablando prácticamente a diario y mantienen una relación muy buena, aunque por el momento la influencer no contempla retomar el noviazgo.

Tamara Gorro habla por primera vez

Dos días después de conocerse la noticia, Tamara Gorro se pronunciaba por primera vez sobre su ruptura en el programa. La influencer se mostraba tranquila y agradecida con el torero, especialmente después del gesto que había tenido con ella en redes sociales para mostrarle su apoyo antes de su reaparición.

Tamara también explicaba que ahora mismo se encuentra bien y que su prioridad es mantener esa estabilidad después del año que ha vivido. "Como madre tengo el deseo y la obligación de estar yo bien para que mis hijos estén mejor", afirmaba, dejando claro que sus prioridades han cambiado: primero están su trabajo, sus hijos y ella misma, y después, el resto del mundo. Además, dejaba claro que seguía queriendo a Cayetano: "Le quiero mucho, lo adoro".

El bache de salud que ha motivado en ruptura

A principios de verano, Tamara Gorro se alejaba de las redes sociales por motivos de salud. Durante meses, tuvo que ingresar en el hospital y, aunque ha preferido reservarse el diagnóstico, tras reaparecer confesaba que lo había pasado muy mal.

En septiembre, Tamara retomaba la vida pública poco a poco, aunque advertía que seguía en proceso de recuperación y que aún "tenía miedo". "Hay veces que la vida te para, es la primera vez que me pasa algo tan duro", señalaba Tamara Gorro.

Durante aquellos meses, Cayetano fue uno de sus grandes apoyos, pero hoy Tamara toma la decisión de poner fin a su relación para centrarse en sí misma.

Así fue la relación de Tamara y Cayetano

La relación de Tamara Gorro y Cayetano Rivera se rompe tras un año juntos. Un año marcado por la discreción, pero en el que ambos se mostraban muy enamorados.

En febrero de 2026, durante su entrevista en Y ahora Sonsoles, la influencer hablaba del torero y destacaba algunas de las cualidades que le habían conquistado. "No le conocéis, es un tío maravilloso", aseguraba entonces.

Aunque durante los primeros meses ambos optaron por mantener su relación alejada de los focos, poco a poco fueron saliendo a la luz detalles de su historia. Un romance que parecía avanzar con paso firme, pero que finalmente ha terminado ante la necesidad de Tamara de centrarse en su bienestar y en su familia.