Hacer una buena chapata en casa pasa por cuidar la forma y la tensión de la masa sin aplastarla. En Cocina abierta, Joseba Arguiñano ha explicado su método para preparar cuatro raciones de forma cómoda, arrancando con un comentario cómplice junto a Karlos Arguiñano sobre la costumbre de colar anglicismos como "tip" cuando en español ya existe "truco".

Más allá del apunte lingüístico, el consejo práctico llega al elegir el recipiente: para que la masa vaya tomando una base rectangular adecuada para las raciones, Joseba utiliza una fuente o molde rectangular, de cristal o plástico, y echa un poquito de aceite en el interior para facilitar después que la masa salga sin pegarse.

Pliegues suaves, reposo y paso al horno

Con la masa ya trabajada, Joseba muestra cómo darle unos pliegues suaves dentro del recipiente para que vaya cogiendo forma por sí sola sin perder aire ni estructura, dejando que gane algo de tensión antes de relajarse y extenderse.

El remate del proceso consiste en dejar reposar la masa mientras se precalienta el horno, para que se asiente y se iguale antes de pasarla a la mesa enharinada, al papel de horno y finalmente al horneado. Una recomendación sencilla y muy visual dentro de Cocina abierta en Antena 3 para quienes se animan a hornear pan en casa.