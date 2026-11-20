Tragedia en el incendio registrado e una vivienda de la localidad burgalesa de Mecerreyes. Una mujer ha muerto, según ha confirmado el servicio de emergencias 112. La vivienda situada en la calle Plaza, en Mecerreyes (Burgos) y uno de los testigos indicaba que la casa estaba llena de humo. Cuando llegaron los sanitarios encontraron a una mujer inconsciente y no respondía.

112 confirma el fallecimiento de la mujer sin que hayan trascendido todavía las causas del fuego. Se movilizó hasta el lugar a la Guardia Civil (COS) de Burgos, a los Bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que moviliza un equipo médico de Lerma y una ambulancia soporte vital básico.