Incendio
Muere una mujer en el incendio de una vivienda en la localidad burgalesa de Mecerreyes
Los servicios de Emergencias han confirmado el fallecimiento de una mujer de 65 años, pero no se sabe nada de las causas del fuego.
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Tragedia en el incendio registrado e una vivienda de la localidad burgalesa de Mecerreyes. Una mujer ha muerto, según ha confirmado el servicio de emergencias 112. La vivienda situada en la calle Plaza, en Mecerreyes (Burgos) y uno de los testigos indicaba que la casa estaba llena de humo. Cuando llegaron los sanitarios encontraron a una mujer inconsciente y no respondía.
112 confirma el fallecimiento de la mujer sin que hayan trascendido todavía las causas del fuego. Se movilizó hasta el lugar a la Guardia Civil (COS) de Burgos, a los Bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que moviliza un equipo médico de Lerma y una ambulancia soporte vital básico.
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