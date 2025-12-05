Familia Real
La posición de la reina Sofía en mitad de la ruptura de la familia del Rey: "Su Juanito es su Juanito y le ha perdonado todo toda la vida"
La presentación de las memorias del rey emérito en España han ilustrado la gran división que existe en la familia de Juan Carlos I. En medio de esa profunda grieta estaría la reina Sofía.
Por un lado los Reyes, Felipe VI y Letizia, por supuesto con la princesa de Asturias, Leonor, y la infanta Sofía, y del otro las hijas de don Juan Carlos y doña Sofía, Elena y Cristina de Borbón. De este segundo lado estaría también el emérito, que en sus recién publicadas memorias, 'Reconciliación' de título más que de intención, explica amargamente que su hijo le ha "dado la espalda por deber".
Mucho más ambiguo es el lugar de Doña Sofía en este tablero de ajedrez cuya última partida habría comenzado en la abdicación de Juan Carlos I, seguida del movimiento de excluir de la Familia Real a las anteriores infantas, por parte de Felipe VI.
La periodista Gema López e Isabel Rábago, abogada y periodista, discrepaban abiertamente sobre la difícil equidistancia de la reina emérita, Sofía, en toda esta batalla de gestos y publicaciones editoriales y virtuales.
Participaba también Alonso Caparrós del debate sobre si Sofía debía visitar o no a Juan Carlos en su autoexilio después de sufrir "toda una vida de infidelidades", también mencionadas en las memorias de quien ocupara el trono de España durante casi cuatro décadas, y que además estuvieron a punto de hacer saltar por los aires el matrimonio, como apuntaba la presentadora Susanna Griso.
En mitad de la plaza
La posición centrada de la reina Sofía le ha llevado a recibir los rejonazos por parte de unos y las estocadas de otros. Gema López hacía repaso de lo sufrido por quien más ha podido sufrir los juegos de poder y las intrigas de palacio.
