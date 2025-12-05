La mayor celebración de La ruleta de la suerte: Dani gana la Gran Final

Dani ha hecho un gran programa en La ruleta de la suerte. Rápido y muy seguro, el concursante del atril rojo ha llegado a la Gran Final con la energía por las nubes. El panel proponía resolver tres sinónimos: “Intérprete, concertista y solista”.

Por supuesto, el concursante no ha tardado en dar con la solución y lo ha celebrado de manera entusiasta. No era para menos ya que Dani se ha llevado un total de 5.800 euros a casa.

Jorge Fernández ha confesado haberse llevado algún que otro susto con la intensidad del programa. ¡Enhorabuena Dani, has sido un gran concursante! ¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!