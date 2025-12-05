MEJORES MOMENTOS | 5 DE DICIEMBRE
La mayor celebración de La ruleta de la suerte: Dani gana la Gran Final
El concursante ha culminado un programa excepcional logrando resolver también el panel final.
Dani ha hecho un gran programa en La ruleta de la suerte. Rápido y muy seguro, el concursante del atril rojo ha llegado a la Gran Final con la energía por las nubes. El panel proponía resolver tres sinónimos: “Intérprete, concertista y solista”.
Por supuesto, el concursante no ha tardado en dar con la solución y lo ha celebrado de manera entusiasta. No era para menos ya que Dani se ha llevado un total de 5.800 euros a casa.
Jorge Fernández ha confesado haberse llevado algún que otro susto con la intensidad del programa. ¡Enhorabuena Dani, has sido un gran concursante! ¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!
