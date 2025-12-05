MEJORES MOMENTOS | 5 DE DICIEMBRE
Parecía que no, pero sí: Dani comete un error en el panel
El concursante del atril rojo ha sabido corregir rápidamente un pequeño fallo que casi le cuesta el premio.
Este panel ocultaba la frase: “Afirmación universal: a mí me gusta todo lo bueno”. Dani parecía estar convencido de conocer la solución, pero ha cometido un pequeño un error que lo ha condenado.
Gracias al supercomodín, ha tenido una oportunidad más y ha resuelto el panel. Finalmente se ha llevado un televisor y 250 euros. Aunque durante unos segundos Dani ha pasado un buen susto.
