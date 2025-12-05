'Sexpejo Público'
La sexóloga Lorena Berdún analiza los encuentros sexuales en la cárcel como los que podrán tener Ábalos y Koldo: "Tiene su punto"
Espejo Público ha planteado cómo se vive la sexualidad desde la cárcel, donde acaban de ingresar José Luis Ábalos y Koldo García. La experta en sexualidad Lorena Berdún nos cuenta cómo son las relaciones en el llamado 'vis a vis'.
Lorena Berdún ha explicado en Espejo Público los beneficios que tiene "agendar el sexo". Mantiene la experta que esta es una práctica recomendable porque le damos de comer al cerebro estímulos y nos anticipamos a esos momentos de placer. "El cerebro no distingue lo que es mentira de lo que es verdad. Si le das de comer expectativas sanas, se va preparando. El cerebro empieza a soltar mecanismos necesarios que nos generan ese bienestar. Recomienda hacerlo con expectativas sanas y no idealizar demasiado ese encuentro.
A propósito del reciente ingreso en prisión de Koldo y Ábalos señala que tener relaciones en la cárcel puede tener un punto añadido de morbo porque el hecho de haber agendado el sexo y que puedas tener ese pensamiento e ilusión alimenta mucho la fantasía. "Tiene su punto, ahí hay una restricción. Tú sabes que no puedes y no puedes. El hecho de saber que tienes un encuentro y vais a tener la posibilidad de sexo, al abrazo, el vínculo, tocarnos...".
"La orientación sexual puede cambiar a lo largo de la vida"
La periodista Samanta Villar ha planteado por qué muchas mujeres se hacen lesbianas a una edad avanzada. La orientación sexual puede cambiar a lo largo de la vida y no tiene que se inamovible. "Las mujeres tenemos mucha plasticidad erótica y somos muy abiertas. Muchas de las mujeres que empiezan a experimentar han soltado lastre y han decidido liberarse".
