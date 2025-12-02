Antena 3 LogoAntena3
Este viernes

Ocho semifinalistas y un solo objetivo: llegar a la final de La Voz

El viernes conocemos de cerca a cada uno de los talents que aspiran a convertirse en la mejor voz de este país.

La Voz: destino final

Celia Gil
Publicado:

La recta final de La Voz ya está aquí. Tras semanas de emoción, duelos inolvidables y actuaciones que han puesto al público en pie, solo ocho semifinalistas siguen en pie… y todos comparten el mismo sueño: llegar a la gran final.

Este viernes a las 22:00h en Antena 3, te contamos quienes son cada una de las voces que aspiran a convertirse en la mejor voz de este país.

Los semifinalistas llegan con estilos completamente distintos, con historias que han enamorado al público y con un talento que ha evolucionado gala tras gala. La Voz: destino, la final. Una cita imprescindible cargada de música, emoción y el talento más espectacular de la televisión.

No te lo pierdas este viernes a las 22:00h en Antena 3.

Pablo López

Los coaches adelantan una primera Semifinal de La Voz muy emocionante: "Va a estar llena de talento y música en directo"

Lolita se rompe al hablar del documental de su sobrina Alba Flores: "Yo esa película no la puedo ver más"

