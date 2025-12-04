La advertencia de Gan Pampols ante la posibilidad de una nueva DANA: "Sería igual o peor"

Se cumple un mes desde que Francisco José Gan Pampols, exvicepresidente segundo de la Generalitat para al recuperación y teniente general en la reserva, dio un paso a un lado de su cargo. Una de sus principales críticas es la falta de colaboración con el Gobierno central. Mantiene que se ha sentido poco apoyado por Pedro Sánchez en este momento, incluso teniendo los distintos comisionados que ha tenido.

"La relación personal no ha sido mala, pero la relación efectiva ha sido nula", afirma. No le consta que por el momento se haya creado una comisión de coordinación entre el Gobierno y la Generalitat pese a que él ha pedido la creación de esta comisión en varias ocasiones. "Ni la ha habido en su momento, ni hay ninguna planificación para poder constituirla". Le han dado explicaciones diciéndole que la coordinación ya existe y el Gobierno cumple con sus deberes.

"Se ha trasladado al terreno político una cuestión que debería ser ajena"

Lamenta que se haya trasladado al terreno político "una cuestión que debería estar ajena". Cree que cuando existe una tragedia de esta magnitud el Estado es el responsable de articular un elemento de dirección, de que se establezcan las prioridades y de que se controle la ejecución.

El compromiso que adquirió Gan Pampols cuando asumió el cargo era el de establecer un diagnóstico y elaborar un plan de recuperación y anticipación ante otra posible DANA, un propósito que ha podido cumplir. "No he recibido presiones directas de la política para adoptar decisiones fuera del ámbito técnico y mi relación con el ámbito local y autonómico ha sido muy bueno".

"Nadie habría estado preparado para coordinar una situación así"

La consejera de emergencias Salomé Pradas ha mantenido en una entrevista reciente que los organismos que deberían haberle trasladado la información no lo hicieron. Pradas sostiene que se siente responsable en lo moral pese a que no ve responsabilidad penal. Le pesa no haberle dicho a Mazón que acudiera al CECOPI inmediatamente.

Gan Pampols considera que nadie habría estado preparado para coordinar una situación extraordinaria como la DANA. "Salvo que fuera alguien con una amplia experiencia en el ámbito de la gestión de emergencias y la adopción de decisiones bajo presión nadie hubiera estado preparado".

"Las DANAS no se ubican con precisión matemática en un punto"

El teniente general en la reserva no ha querido comentar la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat, pero destaca que admitió como fallo el no haber solicitado el nivel de emergencia nacional, "cosa que podía haber solicitado la delegada del Gobierno", o que conociendo la gravedad de la afección meteorológica el mismo ministro del interior podía haberlo hecho.

Por el momento se está trabajando en la recuperación sobre los cauces y las zonas aledañas. Respecto a las infraestructuras de otro carácter, se ha licitado la primera. Cree que para el 2030 estarán iniciadas las actuaciones en esa zona. "Las DANAS no se ubican con precisión matemática en un punto, pueden producirse a lo largo de todo el litoral mediterráneo. Se trata de recuperar un concepto de protección integral".

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, dice que no nos debemos preocupar por los barrancos porque el cauce los ha ampliado mucho. Una afirmación con la que Gan Pampols no está de acuerdo. "Diría que alguien de un colegio de ingenieros de caminos o de montes que haga un análisis de esa frase, opinaría que no es muy afortunada. Preocupan los cauces porque la infraestructura que sostenía a esos cauces ensanchados no están terminada. De ocurrir algo sería igual o peor", concluye.

