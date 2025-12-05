A partir de las 17:00h
Pitingo, el artista que ha revolucionado el mundo del flamenco, esta tarde en Y ahora Sonsoles
El cantante visita el plató de Y ahora Sonsoles para repasar una historia llena de éxitos y música. Tras casi 25 años de trayectoria, Pitingo está en su momento más especial, libre de todo lo que le hacía no disfrutar del todo de su carrera.
Publicidad
Pitingo se subió por primera vez a un escenario con 14 años y, desde entonces, no ha parado. El arte corre por sus venas desde que nació y hoy ya acumula casi 25 años de éxitos.
Pese a que sostiene que en su carrera ha habido luces y sombras y que no siempre disfrutó de lo que hacía, hoy se encuentra en su mejor momento. Por eso, se abre en canal y nos deja ver su lado más personal, tanto dentro como fuera del escenario.
Más Noticias
- Jeanette recuerda el peligroso tiroteo que vivió en Colombia: "Nos atracaron con una pistola"
- Bertín Osborne y Gabriela Guillén sellan el convenio regulador por la manutención de su hijo: "Está cerrado y están felices"
- Nueva crisis entre Alice Campello y Álvaro Morata: "No ha habido terceras personas ni celos"
Hoy, Pitingo, el hombre que cambió por completo el rumbo del flamenco en nuestro país, nos abre la puerta a lo que hay más allá del artista, lo que muy pocos conocen. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!
Publicidad