Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A partir de las 17:00h

Pitingo, el artista que ha revolucionado el mundo del flamenco, esta tarde en Y ahora Sonsoles

El cantante visita el plató de Y ahora Sonsoles para repasar una historia llena de éxitos y música. Tras casi 25 años de trayectoria, Pitingo está en su momento más especial, libre de todo lo que le hacía no disfrutar del todo de su carrera.

Pitingo

Publicidad

Pitingo se subió por primera vez a un escenario con 14 años y, desde entonces, no ha parado. El arte corre por sus venas desde que nació y hoy ya acumula casi 25 años de éxitos.

Pese a que sostiene que en su carrera ha habido luces y sombras y que no siempre disfrutó de lo que hacía, hoy se encuentra en su mejor momento. Por eso, se abre en canal y nos deja ver su lado más personal, tanto dentro como fuera del escenario.

Hoy, Pitingo, el hombre que cambió por completo el rumbo del flamenco en nuestro país, nos abre la puerta a lo que hay más allá del artista, lo que muy pocos conocen. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Pitingo

Pitingo, el artista que ha revolucionado el mundo del flamenco, esta tarde en Y ahora Sonsoles

La mayor celebración de La ruleta de la suerte: Dani gana la Gran Final

La mayor celebración de La ruleta de la suerte: Dani gana la Gran Final

Parecía que no, pero sí: Dani comete un error en el panel

Parecía que no, pero sí: Dani comete un error en el panel

El 1% pondrá a prueba a Mario Vaquerizo en el próximo programa: "Lógica es que no veo"
Miércoles, tras El Hormiguero

El 1% pondrá a prueba a Mario Vaquerizo en el próximo programa: "Lógica es que no veo"

Dani llega pisando fuerte a La ruleta de la suerte: conquista al público en su presentación
MEJORES MOMENTOS | 5 DE DICIEMBRE

Dani llega pisando fuerte a La ruleta de la suerte: conquista al público en su presentación

Sintecho agredido
Agresiones

Localizan al sintecho al que dos menores quemaron en repetidas ocasiones: "Estaba súper traumatizado"

El caso sigue casando conmoción. Uno de los chicos, de 17 años ambos, ha sido detenido mientras el otro, identificado, seguía sin ser localizado la mañana del viernes. Cader, amigo de la víctima cuenta cómo ha reaccionado al ser encontrado por las calles del pueblo.

Gana el nuevo libro de Karlos Arguiñano: 'Cocina para todos: las 560 recetas que nunca fallan'
¡Puede ser tuyo!

Gana el nuevo libro de Karlos Arguiñano: 'Cocina para todos: las 560 recetas que nunca fallan'

Karlos Arguiñano ha publicado su nuevo libro de recetas donde podrás encontrar platos fáciles de elaborar, con ingredientes sencillos y muy apetitosos. Y como estamos en Navidad, qué mejor regalo que el libro de Arguiñano.

Roast beef con salsa de mostaza y chalotas, de Joseba Arguiñano

Receta de roast beef con salsa de mostaza y chalotas, de Joseba Arguiñano

Sopa de mejillones: la receta de fiesta y a muy buen precio, que propone Karlos Arguiñano

Sopa de mejillones: la receta de fiesta y a muy buen precio, que propone Karlos Arguiñano

El empresario Marcos de Quinto analiza la situación política

El empresario Marcos de Quinto: "PP y Vox sumados pueden hacer muchísimo daño al PSOE"

Publicidad