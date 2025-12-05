Pitingo, el artista que ha revolucionado el mundo del flamenco, esta tarde en Y ahora Sonsoles

Pitingo se subió por primera vez a un escenario con 14 años y, desde entonces, no ha parado. El arte corre por sus venas desde que nació y hoy ya acumula casi 25 años de éxitos.

Pese a que sostiene que en su carrera ha habido luces y sombras y que no siempre disfrutó de lo que hacía, hoy se encuentra en su mejor momento. Por eso, se abre en canal y nos deja ver su lado más personal, tanto dentro como fuera del escenario.

Hoy, Pitingo, el hombre que cambió por completo el rumbo del flamenco en nuestro país, nos abre la puerta a lo que hay más allá del artista, lo que muy pocos conocen. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!