Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

'Reconciliación'

Primer día de las polémicas memorias de Juan Carlos a la venta: "Tiene gracia que habla de 'desvíos sentimentales'"

El mismo día que Juan Carlos ha elegido para regresar a España, aparentemente y una vez más, de forma temporal es el que se ha puesto en circulación 'Reconciliación', las memorias del rey emérito. Espejo Público ha analizado nuevos fragmentos con sorprendentes afirmaciones.

Las memorias del emérito

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

Titulado 'Reconciliación', hay quien considera que se trata más bien de un ajuste de cuentas. La periodista Gema López advertía que estas memorias "están consiguiendo el efecto contrario".

Las confesiones del rey emérito no están dejando a nadie indiferente. El rey emérito aborda asuntos que prácticamente eran tabú para él, como la muerte de su hermano, siendo él un niño, a consecuencia del disparo de una pistola que empuñaba un joven infante Juan Carlos de Borbón en el exilio.

La periodista y escritora Carmen Ro sacaba punta al hecho de que el libro salga a la venta en Francia antes que en España. Esto ha ocurrido porque la periodista a la que ha concedido largas entrevistas y la exclusiva de este volumen biográfico de Juan Carlos De Borbón, es del país vecino.

"La gente en Cataluña ha ido a Perpiñán a comprarse el libro. Como el 'Último Tango en París, como para ver películas guarras", expresaba Carmen, recordando la época de la dictadura franquista - también mencionada en 'Reconciliación' -.

A parte de la suerte de la aparente reivindicación, que suena a protesta, de ser el único jubilado que no cobra una pensión en España, que esgrime el emérito; también ha llamado la atención la manera en que Juan Carlos abordaba parte de su vida privada con la expresión: "Desvíos sentimentales". Eso sí, lo hace entre elogios a la reina emérita 'Sofi'.

Lázaro Sánchez hacía un repaso a otros episodios llamativos que trata Juan Carlos y el corresponsal en París, Álvaro del Río, con un ejemplar en sus manos, compartía los párrafos más destacables: "No quiere que le roben la historia", dice.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Amparo Larrañaga y Luis Merlo

Amparo Larrañaga y Luis Merlo, la auto- entrevista de dos hermanos que compiten: "Ha pasado lo imposible, te he dejado de querer"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Las memorias del emérito

Primer día de las polémicas memorias de Juan Carlos a la venta: "Tiene gracia que habla de 'desvíos sentimentales'"

Jesús Álvarez

Esta tarde en Y ahora Sonsoles recibimos a Jesús Álvarez, la voz el deporte en nuestro país

Fiscal Viada.

El fiscal Viada, sobre las declaración de Lobato: "Todo el mundo sabe que un comunicado con datos prohibidos necesita previamente que corra en los medios"

Ricardo a punto de tenerlo todo… pero la mala suerte le maldice
MEJORES MOMENTOS | 5 DE NOVIEMBRE

Ricardo a punto de tenerlo todo… pero la mala suerte le maldice

Amparo Larrañaga y Luis Merlo
Entrevista

Amparo Larrañaga y Luis Merlo, la auto- entrevista de dos hermanos que compiten: "Ha pasado lo imposible, te he dejado de querer"

Jorge Fernández exclama a Cris: “¡Te habías puesto en modo cruzado!”
MEJORES MOMENTOS | 5 DE NOVIEMBRE

Jorge Fernández exclama a Cris: “¡Te habías puesto en modo cruzado!”

La concursante del atril amarillo se había equivocado de la forma más inesperada, provocando las risas en el plató.

Alcaldesa de Pamplona
La nueva 'Kale Borroka'

La vuelta de la Kale Borroka: "En Navarra hemos visto imágenes que teníamos olvidadas"

Espejo Público habla con Cristina Ibarrola, exalcaldesa y Presidenta de UPN, Cristina Ibarrola. "Pamplona y Navarra no representan estos actos violentos", señala.

¿Reloj para mirar la hora o para posturear? Jorge Fernández desata el debate

¿Reloj para mirar la hora o para posturear? Jorge Fernández desata el debate

Niño apuñalado en un colegio.

Así fue el apuñalamiento del menor de Granada por otro niño: "Le dijo la niña que le gustaba y el otro se lo contó a todo el mundo"

Borona, receta de pan casero fácil de elaborar de Joseba Arguiñano

Borona: receta de pan casero excesivamente fácil de elaborar, de Joseba Arguiñano

Publicidad