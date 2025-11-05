Primer día de las polémicas memorias de Juan Carlos a la venta: "Tiene gracia que habla de 'desvíos sentimentales'"

Titulado 'Reconciliación', hay quien considera que se trata más bien de un ajuste de cuentas. La periodista Gema López advertía que estas memorias "están consiguiendo el efecto contrario".

Las confesiones del rey emérito no están dejando a nadie indiferente. El rey emérito aborda asuntos que prácticamente eran tabú para él, como la muerte de su hermano, siendo él un niño, a consecuencia del disparo de una pistola que empuñaba un joven infante Juan Carlos de Borbón en el exilio.

La periodista y escritora Carmen Ro sacaba punta al hecho de que el libro salga a la venta en Francia antes que en España. Esto ha ocurrido porque la periodista a la que ha concedido largas entrevistas y la exclusiva de este volumen biográfico de Juan Carlos De Borbón, es del país vecino.

"La gente en Cataluña ha ido a Perpiñán a comprarse el libro. Como el 'Último Tango en París, como para ver películas guarras", expresaba Carmen, recordando la época de la dictadura franquista - también mencionada en 'Reconciliación' -.

A parte de la suerte de la aparente reivindicación, que suena a protesta, de ser el único jubilado que no cobra una pensión en España, que esgrime el emérito; también ha llamado la atención la manera en que Juan Carlos abordaba parte de su vida privada con la expresión: "Desvíos sentimentales". Eso sí, lo hace entre elogios a la reina emérita 'Sofi'.

Lázaro Sánchez hacía un repaso a otros episodios llamativos que trata Juan Carlos y el corresponsal en París, Álvaro del Río, con un ejemplar en sus manos, compartía los párrafos más destacables: "No quiere que le roben la historia", dice.

