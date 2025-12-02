El presidente de Naturhouse Félix Revuelta: "Me parece perfecto que Feijóo nos pida ayuda para interceder con Junts"

Hace cuatro días el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, visitó la patronal catalana Foment del Treball y dejó un mensaje para los independentistas. Feijóo pidió directamente ayuda a los empresarios catalanes para que convenzan a Junts de que le ayuden a tumbar al Gobierno de Pedro Sánchez.

La respuesta de Junts

El partido de Puigdemont ha respondido al líder del PP. El secretario general de la formación catalana, Jordi Turull, ha respondido a Feijóo que “a los empresarios catalanes no hay que pedirles ayuda, sino perdón”, desde Junts evitan posicionarse en el bloque contra Pedro Sánchez y además marcan distancias con Aliança Catalana.

¿Qué dicen los empresarios catalanes?

Para conocer la opinión de los empresarios catalanes en "Espejo Público" hablamos con Félix Revuelta, presidente de Naturhouse, tras la petición de apoyo a los empresarios en Cataluña de Feijóo. Revuelta reconoce que esa petición le "parece muy bien porque la política se tiene que acercar mucho más a los empresarios que lo que está" y añade que "los empresarios somos una parte fundamental en este país y que en Cataluña nos pida ayuda para influir en los políticos, pues me parece perfecto porque la situación del país es crítica y es necesario hacer movimientos y me parece muy bien." Frente a este apoyo, la realidad es que desde el Partido Popular en Cataluña parece que no acaba de gustar estos cantos de sirena a Junts

Sánchez tiende la mano a Junts

En una estrategia de acercamiento de Sánchez a Junts el presidente del Gobierno ha anunciado hoy en una entrevista a medios catalanes que se va a "facilitar y flexibilizar a los entes locales y a los ayuntamientos las inversiones financieramente sostenibles. Van a tener más capacidad, más flexibilidad, más facilidad para invertir. Y esto es algo que se lo debemos a Junts porque fue quien lo exigió como uno de los principales compromisos." Junto a esto Sánchez ha anunciado que "también vamos a ampliar ese plazo para impulsar y promover dentro de esas empresas la digitalización y vamos a crear una partida que ayude a los propietarios ante los impagos en caso de arrendamiento a jóvenes o a familias vulnerables."

Tras escuchar estas promesas a Junts Félix Revuelta, presidente de Naturhouse, cree que Pedro Sánchez tiene que hacer lo que hace porque "no le queda otro remedio" pero según él "no se lo creería mucho porque nos ha mentido tanto que ahora mentir es una cosa adherida a su personalidad". Revuelta destaca que "lo más importante de los políticos es su ejemplo y tristemente hay muy poco ejemplo en los políticos" y cree que "un político para los ciudadanos tiene que ser un ejemplo y esto en España no existe tristemente"

Los empresarios catalanes opinan

Sobre los supuestos casos de corrupción que denuncian Ábalos y Koldo en sus últimas entrevistas el empresario catalán cree que "el gran problema que tenemos en España es que la sociedad civil es débil. Mientras la sociedad civil en este país sea lo que es, que no reclamemos a los políticos lo que hacen mal estamos muy mal". Félix Revuelta, presidente de Naturhouse, zanja que "los políticos hacen lo que les da la gana y nosotros no decimos absolutamente nada."