El politólogo Javier Sánchez cree que Ábalos sigue una estrategia comunicativa profesional y coordinada desde prisión: "No son simpatizantes, es una consultoría profesional"

"Todo lo que está pasando en torno a José Luis Ábalos responde a una estrategia comunicativa que va en paralelo a la estrategia jurídica. Y la cuenta de Twitter es una pieza más de esa estrategia. Evidentemente, hay alguien profesional" detrás. Así lo cree el politólogo y analista de comunicación Javier Sánchez.

En las últimas horas, la cuenta de X del exministro ha sido rebautizada como "EN EL NOMBRE DE ÁBALOS" y ha publicado un mensaje en el que proclama: "Soy inocente, aunque pidan 24 años por delitos que no he cometido. Lucharé por la verdad y la justicia aunque digan que soy culpable".

El experto considera imposible que esa cuenta esté en manos de simpatizantes, como apuntan algunas informaciones. De hecho, duda mucho "que alguien, en la situación de Ábalos, deje su cuenta de Twitter en unos simpatizantes". Según su opinión, el movimiento encaja claramente en una operación estructurada: "Creo que hay una consultoría, hay un trabajo coordinado junto a su abogado, que es quien está sacando los mensajes desde la cárcel hacia afuera para publicarlos".

Además, señala que la gestión profesional de una cuenta pública tiene un coste que no encaja con la situación actual de Ábalos: "Esto va desde 500 a 1.500 euros un paquete básico. Para alguien que acaba de perder su sueldo y que va a perder la indemnización como diputado, seguir alimentando la idea de una consultora le generaría un problema si se investiga de dónde sale ese dinero".

"La estrategia Aldama"

Javier Sánchez relaciona el movimiento digital de Ábalos con la estrategia de presión que ya siguió Víctor de Aldama en el caso Koldo. "Lo que está haciendo responde a una estrategia comunicativa para presionar. Podríamos denominarlo incluso la estrategia Aldama: presionar, presionar para intentar reducir una pena". Algo, asevera, que en el caso del empresario le fue bien y que el todavía diputado está reproduciendo".

El politólogo interpreta dentro de ese mismo marco la intervención del hijo del exministro esta semana: "Incluso lo del hijo también responde a esa estrategia. Todo está buscado para presionar, subir la presión, amenazar y ver si le pasa lo mismo que a Aldama para conseguir que le rebajan la petición de pena".

El cambio de nombre: un guiño medido

El experto también ha destacado el cambio de nombre de la cuenta de la red social. "Parece un homenaje a la película "En el nombre del padre", que trata de unos chavales acusados injustamente que al final resultan ser inocentes. Está pensado hasta el nombre", afirma. Es por ese motivo que rechaza la hipótesis de la improvisación.

Una situación de ego y de soberbia que le ha hecho dar bandazos

Sobre la actitud y la manera de actuar de José Luis Ábalos, el politólogo es contundente: "Estamos entrando ya en un terreno psicológico. Ábalos es un señor que ha tenido mucho poder, que ha ocupado posiciones de responsabilidad muy altas. Eso le ha llevado a una situación de ego y de soberbia que le ha hecho dar bandazos.

"Cree que todo esto es una causa política y en un momento dado ya no es una causa política, sino que es una causa judicial. Lo que tenía que haber hecho desde el primer momento era confiar en un buen abogado y someterse a su criterio. Esa soberbia de quien se cree tan influyente y tan importante le está jugando en contra", añade.

La respuesta de Pedro Sánchez: “Han logrado el objetivo”

El presidente del Gobierno ha hablado este martes por primera vez sobre Ábalos y Koldo, afirmando que no aceptará "chantajes ni manipulaciones". Para el analista, esa reacción forma parte del plan de presión. "Lo que buscan es que Pedro Sánchez responda. Si ha contestado este martes, ya han logrado el objetivo, tanto el exministro como su exasesor. Cuando uno chantajea, lo que espera es que el otro responda; si lo ignora, se queda en nada", destaca.

