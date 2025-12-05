Antena 3 LogoAntena3
Agresiones

Localizan al sintecho al que dos menores quemaron en repetidas ocasiones: "Estaba súper traumatizado"

El caso sigue casando conmoción. Uno de los chicos, de 17 años ambos, ha sido detenido mientras el otro, identificado, seguía sin ser localizado la mañana del viernes. Cader, amigo de la víctima cuenta cómo ha reaccionado al ser encontrado por las calles del pueblo.

Sintecho agredido

Andrés Pantoja
Publicado:

Las imágenes de dos jóvenes de 17 años prendían fuego el pelo a un hombre sin hogar repetidamente, mientras reían y uno se hacía pasar por agente de la autoridad indignan sobremanera tanto en Benacazón, Sevilla, como en el resto de España.

La periodista Estefanía Ruiz informaba desde el municipio sevillano que a primera hora de la mañana del vienres la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Benacazón recibían un aviso comunicando que David, el sintecho víctima de las crueldades de los dos menores el pasado miércoles, había sido visto vagando por las calles.

A los vecinos no les entra en la cabeza los hechos cometidos por dos de sus jóvenes vecinos y confían que se imparta justicia y paguen por los delitos a los que se enfrentan.

"¡No, no, no! ¡Alejarse! ¡Alejarse!"

Tras ser localizado, los servicios sociales le ofrecieron ayuda, y la reportera explicaba que momentos después intentaron hablar con él, pero David estaba visiblemente alterado y rechazaba hablar con nadie. Todo apunta a que padecía alguna crisis nerviosa relacionada con sus problemas de salud mental diagnosticados.

Ese estado de nervios era confirmado por Cader, amigo de David, que un día antes contaba la historia del hombre agredido en Espejo Público y ahora explicaba las fuertes consecuencias que ha tenido la agresión en él.

"Cuando me lo encuentro y lo intento saludar, me dice: '¡No, no, no! ¡Alejarse! ¡Alejarse!'. Cuando siempre nos saludábamos... Estaba súper traumatizado".

La familia de un agresor

De igual manera que entristecía conocer el testimonio de Cader, han impactado las declaraciones del abuelo de uno de los agresores, que todavía no se explica cómo su nieto ha sido capaz de hacer algo así. El hombre no considera a su nieto un chaval malo, sin embargo al mismo tiempo que asume y comparte que tiene que pagar por sus actos, niega que le vayan a dar la espalda. Lloraba tras dar su testimonio.

