"Es su venganza": habla la madre condenada por revelar en el chat del colegio una llamada de su ex marido a sus hijos

El divorcio de Vanesa y Antonio fue muy conflictivo. Cuando ella decidió separarse su marido le lanzó una advertencia: “Me dijo que, si yo no quería volver con él, se iba a ir a Barcelona a vivir y que me preparara porque me iba a hacer la vida imposible. De hecho, a la vista está”, asevera Vanesa.

Su ex quería la custodia de los niños. Vanesa empezó a grabar las conversaciones telefónicas que el padre mantenía con los niños. Un día colgó "por error" una de ellas en el chat del colegio, y su ex pareja lo vio. La denunció, y ahora el Tribunal Supremo la ha condenado a dos años y medio de cárcel por grabar esa conversación sin permiso de los intervinientes.

Esta madre de dos menores no acaba de entender lo ocurrido. Se enfrenta a una pena de dos años y medio de prisión por revelación de secretos. Fue denunciada por su exmarido. Vanesa sostiene que se trata de una “venganza” e insiste en que sus hijos están sufriendo mucho por la situación. “Ellos lo están pasando muy malamente, porque al final su padre está machacando a su madre y ellos lo ven”, afirma.

Todo empezó cuando Vanesa decidió grabar las conversaciones telefónicas de su expareja con sus hijos. Cuando hablaban, uno de los menores acababa llorando y ella quería saber qué estaba ocurriendo. “Es que el chiquillo se ponía a llorar con el corazón todo encogido. Entonces, yo necesitaba saber por qué ni niño se ponía así cada vez que su padre lo llamaba”, matiza.

Un día, Vanesa publicó el archivo de una de esas grabaciones en el chat del colegio de los niños. Un grupo que comparten una veintena de padres y madres de los compañeros de aula. Ella asegura que fue un error, que enseguida lo borró: “No duró ni dos segundos. De hecho, es que ni hubo tiempo a que se descargase ni a que nadie lo viese”, afirma.

Pero su exmarido sí lo vio y la denunció. Ahora, el Tribunal Supremo la condena por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, por grabar esas llamadas sin consentimiento de los intervinientes, “con intención de tener acceso al contenido reservado de dicha comunicación”, según la sentencia.

Sonia Márquez Escalante, abogada de Vanesa, anuncia que ya ha pedido la suspensión de la condena y el indulto, posibilidad que se recoge en la propia sentencia. Márquez recuerda que Vanesa es "víctima" de violencia de género. Su exmarido fue condenado por un delito “leve” de vejaciones, por desacreditarla en redes sociales. Vanesa recuerda algunos de los ataques verbales que ha sufrido: “Decía que yo no preocupaba de mis niños, que si era una sinvergüenza. De hecho, a mis hijos les ha llegado a decir que yo era una puta”, recuerda.

Vanesa no entiende que por estos insultos a él solo le castigaran con una pena de veinte días de arresto domiciliario, mientras que a ella la esperan dos años y medio de prisión. “Ahora solo quiero que me deje en paz, que pueda rehacer mi vida. Mi esperanza es que el indulto acabe poniendo las cosas en su sitio”, afirma.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.