El 1% pondrá a prueba a Mario Vaquerizo en el próximo programa: "Lógica es que no veo"

El cantante será uno de los invitados de la noche, junto con Alaska y Boticaría García.

Alberto Mendo
Todo es posible en el próximo programa de El 1%, el miércoles después de El Hormiguero. Mario Vaquerizo, Alaska y Boticaria García serán el trío de invitados y, sin duda, dejarán momento curiosos y divertidos. Como famosos, no optan a ningún premio, pero tendrán que demostrar sus dotes lógicas para comprobar cómo quedarían en la competición.

A su lado, 100 nuevos concursantes se enfrentarán a las preguntas para hacerse con los 100.000 euros de premio. En el pasado programa hubo tres finalistas y un solo ganador: ¡Apelio se hizo con 98.000 euros!

Tres finalistas y un solo ganador: ¡Apelio se hace con 98.000 euros en El 1%!

El objetivo del concurso es pertenecer al club del 1%: 100 concursantes se enfrentan al juego y, para ganar, deben llegar a responder correctamente a una pregunta que sólo el 1% del país acertaría. Las preguntas no son de cultura general, sino que se basan exclusivamente en el razonamiento y pensamiento lógico. El concurso pone a todo el mundo en igualdad de condiciones, lo que significa que cualquiera puede seguir el juego desde su casa y es perfecto para disfrutarlo y competir delante del televisor.

