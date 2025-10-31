Duras críticas a las últimas y sorprendentes filtraciones de las memorias de Juan Carlos I: "Esto es una broma, esto es un choteo"

Juan Carlos I ha concedido la publicación de una suerte de biografía, que muchos han calificado también de novela biográfica. Las memorias del rey emérito, tituladas 'Reconciliación' se publican el 5 de noviembre en Francia - país de origen de la escritora - y casi un mes después en España. Eso sí, se han conocido algunas partes que han causado no poca polémica.

Sorprende que deshace en elogios hacia la reina emérita Sofía. Se muestra dolido por las consecuencias que tuvo contra él el testimonio de Corinna Larsen, a quien casi responsabiliza de todos sus males y considera que dio lugar a una "caza del hombre". Pero de lo que más impacto ha generado es lo que se ha escrito sobre la reina Letizia, a raíz del testimonio de Juan Carlos de Borbón. Le atribuye un papel disgregador de la Familia Real.

Daño a la Corona

El periodista Juan Fernández Miranda afirma que en el libro se dice más sobre la reina Letizia, y Juan Carlos dice más, que no están plasmadas en 'Reconciliación': "Es muy preocupante y una mala noticia. Contribuye a erosionar la monarquía en su actual conformación".

"Es peor lo que dice del Rey"

"Este libro llega en mal momento. Los reyes no escriben memorias"

Amador Ayora por su parte aprecia mayor gravedad en las menciones del emérito a su hijo. Juan Carlos confiesa que se sintió dolido con su hijo, que le dio de lado "por deber", y recuerda el momento en que se enteró Felipe VI de su partida, ya en el avión, rumbo a Abu Dabi.

Una reconciliación, ¿con quién?

La activista Afra Blanco no dejaba pasar la oportunidad de pronunciarse las que Juan Carlos entiende como "acusaciones totalmente infundadas" y por las que se siente "resignado, herido" y damnificado, dado que han causado el distanciamiento con parte de su familia: "Este libro no es ni para la reconciliación con su familia, ni con los españoles (...) Esto es una broma, esto es un choteo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.