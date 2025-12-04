Antena 3 LogoAntena3
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe se disculpará con Marta por el nuevo perfumen

Las jóvenes cada día tienen más conexión y tras el escándalo del perfumen quiere disculparse con ella.

Cloe

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

La familia de la Reina sigue sin entender la relación entre Gabriel y Delia, todos ven que la anciana es amable y buena... ¿qué pasará?

Cloe, por su parte, que cada vez está más cerca de Marta, decidirá disculparse con ella por el perfume de "Art Noveau", ¿cómo reaccionará la De la Reina?

Luz seguirá insistiéndole a Gema en que debe contarle a su marido que está embarazada... ¡su vida está en peligro!

Por su parte, Gabriel comenzará a hacer averiguaciones sobre cómo llegó Delia a Toledo, cree que Andrés pudo ir a Tenerife a por ella... ¿lo descubrirá?

Adelántate al capitulazo de Sueños de libertad ya disponible en atresplayer.

Cloe

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe se disculpará con Marta por el nuevo perfumen

Carmen
Resumen

Capítulo 451 de Sueños de libertad; 4 de diciembre: Carmen y Tasio, en crisis

Andrés
Capítulo 451

Begoña pone a Andrés entre la espada y la pared: ¿le confesará que él ha traído a Delia?

Gema
Capítulo 451

Gema sigue ocultándole a Joaquín su embarazo... ¡Y Luz se lo echa en cara!

La doctora cree que debe contárselo a su marido cuanto antes, sobre todo para ver qué decisión toman.

Damián advierte a Gabriel que no quiere más mentiras: “Has perdido mi confianza”
Capítulo 451

Damián advierte a Gabriel que no quiere más mentiras: “Has perdido mi confianza”

El patriarca no quiere traiciones por parte de su sobrino, tras la mentira de su madre no confía en él.

