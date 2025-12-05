Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Vídeo: Aparatoso incendio de un avión con 180 pasajeros a bordo en Brasil

El fuego se inició cuando el aparato aún estaba en la pista.

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

Las imágenes asustan, pero afortunadamente no hay que lamentar heridos. Se trata de un aparatoso incendio en un avión en Brasil. El fuego se inició cuando el aparato estaba en la pista y con 180 pasajeros a bordo.

Los pasajeros fueron evacuados a tiempo. Al parecer, el origen del incendio fue una de las rampas que se utilzan para cargar el equipaje. Se trata del vuelo LA3418, que cubría la ruta São Paulo/Guarulhos–Porto Alegre.

Según la empresa, la situación se controló con rapidez y no se registraron heridos. La aerolínea también aseguró que los viajeros que se vieron afectados recibieron la asistencia necesaria, a la vez que se les reubicó en otros vuelos.

