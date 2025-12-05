Dani llega pisando fuerte a La ruleta de la suerte: conquista al público en su presentación

Dani, el concursante del atril rojo, ha sorprendido nada más llegar al programa al resolver de inmediato el panel de la canción. Durante su presentación ha demostrado un gran desparpajo y un sentido del humor que ha hecho reír tanto al público como a los presentadores.

El coruñés, al que sus amigos llaman “Wii”, ha compartido varias anécdotas personales que han desatado las carcajadas en el plató. Laura Moure y Jorge Fernández no han tardado en mostrar su asombro ante la simpatía de Dani.

“¡Tú vas a dar tres vueltas a la ruleta!” le ha comentado Jorge Fernández entre risas. ¡No te pierdas la presentación de Dani en el vídeo de arriba!