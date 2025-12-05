MEJORES MOMENTOS | 5 DE DICIEMBRE
Dani llega pisando fuerte a La ruleta de la suerte: conquista al público en su presentación
El concursante del atril rojo ha conquistado al público durante su presentación gracias a su humor y espontaneidad.
Dani, el concursante del atril rojo, ha sorprendido nada más llegar al programa al resolver de inmediato el panel de la canción. Durante su presentación ha demostrado un gran desparpajo y un sentido del humor que ha hecho reír tanto al público como a los presentadores.
El coruñés, al que sus amigos llaman “Wii”, ha compartido varias anécdotas personales que han desatado las carcajadas en el plató. Laura Moure y Jorge Fernández no han tardado en mostrar su asombro ante la simpatía de Dani.
“¡Tú vas a dar tres vueltas a la ruleta!” le ha comentado Jorge Fernández entre risas. ¡No te pierdas la presentación de Dani en el vídeo de arriba!
