Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

MEJORES MOMENTOS | 5 DE DICIEMBRE

Dani llega pisando fuerte a La ruleta de la suerte: conquista al público en su presentación

El concursante del atril rojo ha conquistado al público durante su presentación gracias a su humor y espontaneidad.

Dani llega pisando fuerte a La ruleta de la suerte: conquista al público en su presentación

Publicidad

Arancha Mela
Publicado:

Dani, el concursante del atril rojo, ha sorprendido nada más llegar al programa al resolver de inmediato el panel de la canción. Durante su presentación ha demostrado un gran desparpajo y un sentido del humor que ha hecho reír tanto al público como a los presentadores.

El coruñés, al que sus amigos llaman “Wii”, ha compartido varias anécdotas personales que han desatado las carcajadas en el plató. Laura Moure y Jorge Fernández no han tardado en mostrar su asombro ante la simpatía de Dani.

“¡Tú vas a dar tres vueltas a la ruleta!” le ha comentado Jorge Fernández entre risas. ¡No te pierdas la presentación de Dani en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Cisma Familia Real

La posición de la reina Sofía en mitad de la ruptura de la familia del Rey: "Su Juanito es su Juanito y le ha perdonado todo toda la vida"

Sexpejo Público.

La sexóloga Lorena Berdún analiza los encuentros sexuales en la cárcel como los que podrán tener Ábalos y Koldo: "Tiene su punto"

Pitingo

Pitingo, el artista que ha revolucionado el mundo del flamenco, esta tarde en Y ahora Sonsoles

La mayor celebración de La ruleta de la suerte: Dani gana la Gran Final
MEJORES MOMENTOS | 5 DE DICIEMBRE

La mayor celebración de La ruleta de la suerte: Dani gana la Gran Final

Parecía que no, pero sí: Dani comete un error en el panel
MEJORES MOMENTOS | 5 DE DICIEMBRE

Parecía que no, pero sí: Dani comete un error en el panel

El 1% pondrá a prueba a Mario Vaquerizo en el próximo programa: "Lógica es que no veo"
Miércoles, tras El Hormiguero

El 1% pondrá a prueba a Mario Vaquerizo en el próximo programa: "Lógica es que no veo"

El cantante será uno de los invitados de la noche, junto con Alaska y Boticaría García.

Dani llega pisando fuerte a La ruleta de la suerte: conquista al público en su presentación
MEJORES MOMENTOS | 5 DE DICIEMBRE

Dani llega pisando fuerte a La ruleta de la suerte: conquista al público en su presentación

El concursante del atril rojo ha conquistado al público durante su presentación gracias a su humor y espontaneidad.

Sintecho agredido

Localizan al sintecho al que dos menores quemaron en repetidas ocasiones: "Estaba súper traumatizado"

Gana el nuevo libro de Karlos Arguiñano: 'Cocina para todos: las 560 recetas que nunca fallan'

Gana el nuevo libro de Karlos Arguiñano: 'Cocina para todos: las 560 recetas que nunca fallan'

Roast beef con salsa de mostaza y chalotas, de Joseba Arguiñano

Receta de roast beef con salsa de mostaza y chalotas, de Joseba Arguiñano

Publicidad