La contundente valoración de Rubén Amón sobre el rey emérito: "Juan Carlos I es una figura tóxica"

A Rubén Amón le impresiona que, en sus memorias, el Rey no haga distinción entre la institución y los lazos familiares. "Todas las iniciativas de Felipe VI provienen del salvamento a la institución que estaba amenazada hasta extremos que no sospechamos. Este ejercicio de amnesia es increíble por lo que se rompe en esas fechas", señala.

Señala además que después de la abdicación del Rey termina ese territorio de inmunidad del que participaba la prensa consintiendo al Rey todo lo que se podía consentir y no consentir. Recuerda Susanna Griso que el rey emérito le pidió el ducado de Palma hasta en dos ocasiones a su hija Cristina y tuvo que ser su hijo, ya convertido en rey, quien le quitó el título un año después.

"Estas memorias nos recuerdan que el Rey es una figura tóxica"

"El Rey Juan Carlos es una figura tóxica para el porvenir de la institución y estas memorias nos lo recuerdan", prosigue Amón. Sí reconoce que el Emérito ha tenido méritos en su reinado antes de lo que denomina como la "degeneración del 'juancarlismo' cuando pierde todo su prestigio y cuando se le quita de encima la coartada de la impunidad en que se desenvolvía".

