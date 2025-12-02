El mensaje de Juan Caros I a Susanna Griso, sobre la veracidad de su último mensaje: "Sé quien se lo aconsejó"

La imagen del rey emérito delante de una bandera de España generada de forma digital, hablando directamente a cámara y dirigiéndose a los jóvenes españoles, ha generado casi tanta sorpresa como incertidumbre.

"Pensé que era 'fake'"

Lo inesperado del vídeo- mensaje de Juan Carlos, así como el formato del mismo, sembraron la duda al mismo tiempo que se propagaba con rapidez. El propio periodista Miquel Valls reconocía que dio por hecho que no era auténtico: "Pensé que era 'fake'".

Susanna Griso admitía que en un primer momento se inclinó a pensar en ese sentido, como ocurrió "en las redacciones de prácticamente todos los medios", según ha podido saber. Sin emabrgo la posibilidad de que fuera real llevó a la presentadora de Espejo Público a preguntar directamente al protagonista. Juan Carlos I despejaba las dudas con un mensaje a Susanna: "Recíbí un lacónico 'sí, es mío'".

Iba más allá la confesión del emérito que compartiría con Susanna la identidad de la voz que sugirió a Juan Carlos de Borbón grabar y difundir el mensaje en el que solicita el apoyo de la juventud a su hijo, el rey Felipe VI.

Sorprendente respuesta de Zarzuela

La Casa Real no acostumbra a pronunciarse ante acontecimientos como este, sin embargo sí lo ha hecho en esta ocasión. Pero primero la reciente publicación de 'Reconciliación', memorias de Juan Carlos, y ahora su petición pública, han impactado de lleno en los Reyes. Susanna calificaba como "un desmarque en toda regla" el vídeo, al más puro estilo influencer, de Don Juan Carlos, que además no habría sido ni mucho menos del agrado de los reyes Felipe VI y Letizia: "Zarzuela dice que es inoportuno, innecesario este vídeo".

"Antes de que pudiésemos confirmar la autoría de dicho vídeo, ya estaba Zarzuela desmarcándose", apuntaba Susanna.

"Un discurso de navidad adelantado"

Los colaboradores del programa analizaban el alcance del vídeo y si este último movimiento de Juan Carlos es o no procedente. La abogada Montse Suárez se pronunciaba con acidez: "El fantasma de las Navidades pasadas".

"Mira para lo que ha quedado. Se ha convertido en un meme de sí mismo, porque es tan poco creíble que fuese capaz de hacer esto (...)", expresaba la periodista Gema López.

¿Quién está detrás?

La periodista y escritora Carmen Ro hacía una conjetura sobre quién sería la persona más beneficiada de este vídeo, y Susanna Griso confirmaba sus sospechas. Esa persona no sería otra que la escritora de 'Reconciliación': Laurance Debray.

