Con una dureza insólita. Así se ha manifestado Soraya Rodríguez, exdiputada del Partido Socialista, conocida crítica de Pedro Sánchez y de la actual dirección del PSOE. Los distintos casos de presunto acoso sexual de Francisco Salazar y Antonio Navarro, líder de la formación en Torremolinos y ahora suspendido de militancia con un expediente disciplinario.

No conoce a Francisco Salazar, que habría ascendido en el organigrama socialista tras caer ella en el mismo. Sobre ese ascenso que podría considerarse meteórico decía lo siguiente: "No era prácticamente nadie en el partido (...) Salazar no era nadie absolutamente".

El cambio de trayectoria del ahora exdiputado y exmilitante del PSOE se produjo, según Soraya, en un momento muy concreto: "Solamente con la llegada de Pedro Sánchez el pasó a ser un estrecho colaborador con él (...) A partir de ahí le encumbró en cargos de responsabilidad".

Soraya niega las capacidades para puestos de responsabilidad, aspiraciones que incluso él mismo descartaría: "Cargos donde él nunca hubiera imaginado llegar".

¿Responsable el presidente?

La exdiputada es clara a la hora de depurar responsabilidades: "Todo el poder con el que presuntamente han robado y abusado de mujeres se lo dio Pedro Sánchez".

El asunto cobraría una dimensión superior teniendo en cuenta la siguiente sentencia de Soraya Rodríguez: "No es posible un hombre con la bragueta bajada por los pasillos de Moncloa, máximo colaborador del presidente, que nadie lo haya visto y nadie haya denunciado".

Por ello entiende lógico el acudir a la prensa por parte de las mujeres que serían víctimas de Francisco Salazar. La supuesta pasividad provocaba que "no estaban en un entorno seguro", denunciaba la exsocialista.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.