Gloria, orgullosa de su físico, a pesar de las críticas: "Nací con el síndrome de Treacher Collins, pero me encanto"

Gloria ha crecido entre comentarios negativos hacia su físico. Desde pequeña, las niñas del pueblo se negaban a ir con ella porque aseguraban que "espantaba a los hombres". La llamaban "cara de mono" y le dedicaban tipo de insultos relacionados con el síndrome de Treacher Collins que padece, pero aquello no conseguía hundirla.

En su casa jamás la hicieron sentirse diferente, por lo que, cuando se miraba al espejo, ella siempre se veía guapa. "No tengo nada que envidiarle al resto del mundo", señala, "me encanto".

El apoyo y refuerzo que le dieron su familia y amigos le hicieron desarrollar una seguridad que le ayudó a la hora de relacionarse con los hombres. De hecho, se ha casado ya tres veces: "Soy la que más ligo de mis amigas".

Ante los insultos y humillaciones, Gloria descubrió que la ironía era su mejor arma y siempre contestaba con el que se ha convertido en su lema de vida: "La suerte de la fea, la guapa la desea". Hoy, quiere reivindicar el respeto por las personas que, como ella, sufren una enfermedad rara y son criticadas por ello. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!