Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Nos lo cuenta

Gloria, orgullosa de su físico, a pesar de las críticas: "Nací con el síndrome de Treacher Collins, pero me encanto"

Nació con el síndrome de Treacher Collins, una condición que le hizo recibir muchas críticas por su físico. Sin embargo, Gloria siempre ha tenido suerte en el amor y ha levantado muchas envidias.

Gloria, orgullosa de su físico, a pesar de las críticas

Publicidad

Gloria ha crecido entre comentarios negativos hacia su físico. Desde pequeña, las niñas del pueblo se negaban a ir con ella porque aseguraban que "espantaba a los hombres". La llamaban "cara de mono" y le dedicaban tipo de insultos relacionados con el síndrome de Treacher Collins que padece, pero aquello no conseguía hundirla.

En su casa jamás la hicieron sentirse diferente, por lo que, cuando se miraba al espejo, ella siempre se veía guapa. "No tengo nada que envidiarle al resto del mundo", señala, "me encanto".

El apoyo y refuerzo que le dieron su familia y amigos le hicieron desarrollar una seguridad que le ayudó a la hora de relacionarse con los hombres. De hecho, se ha casado ya tres veces: "Soy la que más ligo de mis amigas".

Ante los insultos y humillaciones, Gloria descubrió que la ironía era su mejor arma y siempre contestaba con el que se ha convertido en su lema de vida: "La suerte de la fea, la guapa la desea". Hoy, quiere reivindicar el respeto por las personas que, como ella, sufren una enfermedad rara y son criticadas por ello. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Gloria, orgullosa de su físico, a pesar de las críticas

Gloria, orgullosa de su físico, a pesar de las críticas: "Nací con el síndrome de Treacher Collins, pero me encanto"

Se atrinchera en la oficina de empleo

Manuel se atrinchera en la oficina de empleo para conseguir una cita en el paro: "Ya había pedido cinco citas"

Ana Belén

Difunden imágenes vejatorias generadas por Inteligencia Artificial de la alcaldesa de Cúllar: "Se publicó en la cuenta de una vecina"

Abuelo de uno de los menores que detenido por humillar a una persona sin hogar: "Va a cumplir la condena que sea"
Hablamos con ellos

Abuelo de uno de los menores que humillaron a una persona sin hogar en Sevilla: "Va a cumplir la condena que sea"

Sheila
Última hora

Sheila Devil, ingresada de urgencia en Madrid: "A Lourdes Ornelas, en cierto modo, le tranquiliza"

Talents de La voz
Contenido exclusivo

Los talents de La Voz se enfrentan al juego del impostor: ¿quién está mintiendo?

Los cuatro equipos han jugado al juego más viral del momento desatando las risas y un divertido momento tras las cámaras del programa.

Ángel Antonio Herrera, reina Letizia y JC
Casa Real

La Reina, gran beneficiada tras las memorias del emérito: "El enemigo que era Letizia, ha consolidado la figura de la Corona"

Espejo Público ha evaluado el alcance y los daños originados tras la publicación de 'Reconciliación'. Las memorias de Don Juan Carlos han impactado en Zarzuela y habrían ahondado la fractura de los Borbones.

Jeanette

Jeanette, la pionera del pop que abrió camino a toda una generación, esta tarde en Y ahora Sonsoles

“Se la sabe mejor que Joaquín”: Iván acierta la canción al primer intento

“Se la sabe mejor que Joaquín”: Iván acierta la canción al primer intento

Jorge Fernández desvela uno de los momentos más emotivos en su vida

Jorge Fernández desvela uno de los momentos más emotivos en su vida

Publicidad