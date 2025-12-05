El parque navideño que arrasa en España: Torrejón de Ardoz reúne a 4 millones de visitantes con su recorrido más mágico

Nadie quiere perdérselo, y es lógico: Torrejón de Ardoz vuelve a convertirse en ese rincón donde la Navidad cobra vida y donde las ganas de volver superan incluso a las de comer turrón. La ciudad, ya famosa por su despliegue luminoso, se ha consolidado como un destino imprescindible durante estas fiestas, atrayendo a multitudes que suman miles de visitas diarias, hasta cuatro millones de personas recorren este parque con encanto.

Así es el recorrido de unos de los parques más visitados de España

Uno de los espacios más esperados es la gran pista de hielo situada sobre un lago, un escenario mágico en el que cientos de personas se lanzan a patinar con más ilusión que equilibrio, creando un espectáculo tan navideño como divertido. A pocos pasos, la exposición de esculturas de hielo recibe a los visitantes con un ambiente de –7 grados, perfecto para apreciar las figuras… y para recordar que la bufanda no es opcional, sino necesaria.

El recorrido continúa con el deslumbrante paseo de linternas chinas, un sendero iluminado por decenas de figuras de seda y papel que envuelven el camino en colores cálidos y formas fantásticas. Es un tramo que combina tradición asiática con espíritu navideño, creando una experiencia visual que fascina a niños y adultos.

La emoción sigue creciendo al llegar al Belén Gigante, considerado el más grande de España. Su tamaño monumental permite adentrarse en un escenario que recrea la historia navideña con un nivel de detalle que sorprende. Finalmente, el viaje por este espacio de ensueño culmina en La Puerta Mágica, donde cada noche tiene lugar un espectáculo de luces y actuaciones, que envuelve al público en una atmósfera de fantasía absoluta. Es el broche perfecto para cerrar un recorrido que, entre luces, risas, frío y abrazos, convierte a Torrejón en un auténtico cuento de Navidad.

