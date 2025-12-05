Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

PLANES DE NAVIDAD

El parque navideño que arrasa en España: Torrejón de Ardoz reúne a 4 millones de visitantes con su recorrido más mágico

Miles de personas ,muchas de ellas repitiendo visita s, acuden cada día para disfrutar de un recorrido único lleno de luz, fantasía y tradición que transforma la ciudad en un auténtico cuento invernal.

Parque navideño en Torrejón

Torrejón se convierte en un cuento de Navidad | Antena 3 Noticias

Publicidad

Marta Casasús
Publicado:

Nadie quiere perdérselo, y es lógico: Torrejón de Ardoz vuelve a convertirse en ese rincón donde la Navidad cobra vida y donde las ganas de volver superan incluso a las de comer turrón. La ciudad, ya famosa por su despliegue luminoso, se ha consolidado como un destino imprescindible durante estas fiestas, atrayendo a multitudes que suman miles de visitas diarias, hasta cuatro millones de personas recorren este parque con encanto.

Así es el recorrido de unos de los parques más visitados de España

Uno de los espacios más esperados es la gran pista de hielo situada sobre un lago, un escenario mágico en el que cientos de personas se lanzan a patinar con más ilusión que equilibrio, creando un espectáculo tan navideño como divertido. A pocos pasos, la exposición de esculturas de hielo recibe a los visitantes con un ambiente de –7 grados, perfecto para apreciar las figuras… y para recordar que la bufanda no es opcional, sino necesaria.

El recorrido continúa con el deslumbrante paseo de linternas chinas, un sendero iluminado por decenas de figuras de seda y papel que envuelven el camino en colores cálidos y formas fantásticas. Es un tramo que combina tradición asiática con espíritu navideño, creando una experiencia visual que fascina a niños y adultos.

La emoción sigue creciendo al llegar al Belén Gigante, considerado el más grande de España. Su tamaño monumental permite adentrarse en un escenario que recrea la historia navideña con un nivel de detalle que sorprende. Finalmente, el viaje por este espacio de ensueño culmina en La Puerta Mágica, donde cada noche tiene lugar un espectáculo de luces y actuaciones, que envuelve al público en una atmósfera de fantasía absoluta. Es el broche perfecto para cerrar un recorrido que, entre luces, risas, frío y abrazos, convierte a Torrejón en un auténtico cuento de Navidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

La madre del niño de 4 años asesinado en Almería envió un WhatsApp al padre avisándole dónde estaba el cuerpo

Antena3 Noticias

Publicidad

Sociedad

Parque navideño en Torrejón

El parque navideño que arrasa en España: Torrejón de Ardoz reúne a 4 millones de visitantes con su recorrido más mágico

Noticias de hoy

Noticias de hoy, viernes 5 de diciembre de 2025

Hospital de Torrejón de Ardoz

El Hospital de Torrejón de Ardoz ordenó reutilizar material sanitario de un solo uso para aumentar beneficios

El Papa visita Lesbos
Efemérides

Efemérides de hoy 5 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 5 de diciembre?

Libertad con medidas cautelares para el anestesista detenido por la muerte de una niña en Alzira
Homicidio imprudente

Libertad con medidas cautelares para el anestesista detenido por la muerte de una niña en Alzira

La madre del niño de 4 años asesinado en Almería envió un WhatsApp al padre avisándole dónde estaba el cuerpo
Crimen Almería

La madre del niño de 4 años asesinado en Almería envió un WhatsApp al padre avisándole dónde estaba el cuerpo

El padre de la detenida apunta a que la pareja actual de su hija podría estar implicada en el crimen.

Dimite el CEO de la gestora del hospital de Torrejón tras la filtrarse unos audios donde pide aumentar las listas de espera para "alcanzar una ebitda de cinco millones"
Audios Torrejón

Los audios del CEO del Hospital de Torrejón que pide aumentar las listas de espera para "alcanzar una ebitda de cinco millones"

La empresa privada afirma que los audios del CEO de Ribera Salud están "fuera de contexto".

El subdirector general de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez

El subdirector general de Emergencias en la DANA dice que planteó enviar el mensaje las 17:15 y a las 17:38 horas

Retiran la custodia a padres de dos menores en Málaga por desnutrición y una de ellas dar positivo en cocaína

Retiran la custodia a los padres de dos menores en Málaga por desnutrición y un positivo en cocaína

Imagen sobre el suicidio

La muerte de Sharit y Rosmed: las "incongruencias" por las que la familia rechaza el suicidio

Publicidad