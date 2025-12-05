Antena 3 LogoAntena3
Mano derecha de Inés

Jessica Serna presenta a Limita en Las hijas de la criada: “Sabe todos los secretos de los Valdés”

La actriz da vida a una de las criadas de la familia Valdés Lazariego y asegura que su personaje adora profundamente a doña Inés.

Jessica Serna interpreta a Limita en Las hijas de la criada, la nueva serie de Atresmedia basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega que ya tiene su primer capítulo disponible en atresplayer.

Limita es una de las criadas que trabaja para los Valdés en Cuba. Ella enseguida hace buenas migas con Inés y la cuida, la escucha y la protege en todo lo que haga falta. Al igual que con Catalina, a la que ha visto crecer.

Jessica define a su personaje como “una mujer muy dulce, que siempre está escuchando” y recalca que “sabe todos los secretos de los Valdés” porque siempre está en todas partes. ¿Descubrirá el mayor secreto de la serie?

A doña Inés la “ama profundamente” y con ella nos regalará grandes momentos en la serie. ¿Quieres saber más sobre Limita? ¡Escucha todo lo que nos ha contado la actriz sobre ella en el vídeo de arriba!

Series

