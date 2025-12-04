La Reina, la gran beneficiada tras las memorias del emérito: "El enemigo que era Letizia, ha consolidado la figura de la Corona"

El periodista y escritor Ángel Antonio Herrera hacía una lectura a tener en cuenta sobre la reputación actual de la Reina. Recordaba los inicios de Letizia como pareja del entonces príncipe Felipe.

"No toleraban que una mujer de la calle pudiera estar ahí dentro"

La ahora Reina acaparaba las críticas de "los monárquicos más recalcitrantes y más nostálgicos", decía, mientras que buena parte del republicanismo percibía a Letizia como una herramienta para acabar con la monarquía en España. Los ataques hacia ella se producían por motivos que, en perspectiva, resultan ridículos: su vestimenta, su estatus de plebeya, etc.

"Los ataques machistas a Letizia han sido ferocísimos", expresaba Ángel Antonio.

Esos ataques cobraban una nueva dimensión tras la publicación de las memorias del emérito, en las que don Juan Carlos se despacha a gusto con su nuera, a quien sitúa en el centro de la fractura existente en la un día (tiempo ha) unida familia que formó quien ahora vive un autoexilio.

Sin embargo intervención tras intervención, gesto tras gesto, y año tras año, ha llevado a muchos a situarla en un pedestal más alto que el de otros de reyes pasados.

"El enemigo que era Letizia, ha sido quien precisamente ha consolidado la figura de la Corona", analizaba el periodista, que por el contrario valoraba la evolución (no siempre un término positivo) de quien fuera Rey de España durante casi cuatro décadas, Juan Carlos I de Borbón. Sobre el emérito era contundente el también escritor: "Ha sido el principal enemigo de la Corona en los últimos años".

El comportamiento "desportillado" que atribuía Herrera al emérito, ha sido uno de los factores que han servido para destacar con creces a doña Letizia, quien "se aúpa como una persona que está ahí dentro por meritocracia, por mérito propio".

"El último año ha sido colosal a favor de Letizia y totalmente desfavorable para el rey Juan Carlos I", sentenciaba Ángel Antonio Herrera.

Por último Belén Santos, periodista, analizaba la tesitura en la que se ha visto envuelta la reina Letizia tras el acto de presentación de las memorias de Juan Carlos en España, en las que sería objeto de varias críticas, y ensalza su comportamiento entendido como respuesta.

