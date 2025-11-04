Ana Polo revela un deseo de la reina Sofía, a propósito de las memorias de Juan Carlos: "Le gustaría más que nada acabar su vida con él"

La periodista experta en Casa Real, Ana Polo, analizaba varios episodios de estas memorias de Juan Carlos, que parecen un juego de ironía desde su misma portada. El título 'Reconciliación' no se ajustaría a la realidad que están generando las filtraciones de su contenido, salvo que se haya elegido con algo de sarcasmo.

La reina emérita, Sofía, fiel esposa de Juan Carlos durante décadas no sale malparada. Eso sí, la periodista destaca el carácter profesional de la imagen que traslada el testimonio de Juan Carlos de Borbón en este volumen biográfico del que fuera rey de España durante casi cuatro décadas.

Ana Polo pasaba a desvelar el que sería uno de los mayores deseos vitales de la reina emérita, que le habrían confesado desde el círculo íntimo de Sofía: "Lo que a ella le gustaría más que nada, es acabar su vida con él. Y poder cuidarlo y poder estar juntos".

Ella misma era la primera sorprendida que reconoce que no dio crédito la primera vez que lo escuchó: "Después de tanta humillación... ¿Cómo puede ser?!".

Explicaba que ella se casó "muy enamorada" y aún le guarda "un cariño especial".

"No creo que sirvan para acercar"

Otra historia completamente diferente son los episodios que relata Juan Carlos, sobre su relación con la actual reina de España, Letizia.

Al respecto, la periodista y presentadora Susanna Griso expresaba lo siguiente: "No creo que sirvan para acercar". Puedes ver porqué en el vídeo de arriba.

