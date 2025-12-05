Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Máxima tensión en Nazaré: el terrible accidente del brasileño Carlos Burle

El veterano surfista de 58 años vivió un angustioso momento en Nazaré, donde una ola le engulló de forma salvaje. Lucas Chumbo y Willyam Santana se jugaron la vida para rescatar a Carlos Burle.

Carlos Burle, en el momento de la ca&iacute;da en Nazar&eacute; y el posterior rescate

Carlos Burle, en el momento de la caída en Nazaré y el posterior rescateIG: @luizinhobigsurf

Nazaré, la meca de las olas gigantes, vivió este miércoles un momento agónico con el veterano surfista Carlos Burle, quien fue engullido por un muro de agua y que durante dos minutos tuvo que aguantar la respiración mientras le caían cuatro o cinco olas enormes encima de la cabeza. La tensa secuencia, grabada por el videomaker Luiz Henrique da Silva, muestra como Burle pilla una ola gigante y, tras descender toda la pared de la misma, esta le atropella y le manda al fondo.

Justo en ese momento, aparece Lucas Chumbo en un jet ski para tratar de sacar al surfista brasileño de 58 años de la zona de impacto, pero la llegada de varias olas gigantes impide ese primer intento de alcanzar a Burle. Tras unos minutos de pura angustia, Lucas Chumbo logra llegar hasta Carlos Burle en su jet ski, pero el brasileño no logra subir a la moto de agua y una nueva espuma intimidante de agua barre a los dos surfistas y se lleva por delante el jet ski.

Finalmente, Lucas Chumbo logra alcanzar a Carlos Burle y ambos consiguen subir a una segunda moto de agua pilotada por Willyam Santana y salir de la zona de impacto. Tras ser atenido en la misma plaza, Carlos Burle fue trasladado a un hospital y dado de alta tras el terrible susto que vivió el pasado miércoles en Praia da Norte, en Nazaré.

El equipo de Carlos Burle ofreció una primera actualización sobre el estado del surfista brasileño, aclarando que se encontraba bien y agradeciendo las muestras de apoyo.

"Burle, hoy de vuelta a las grandes olas de Nazaré. Atrapó una gran bomba y fue alcanzado por el agua a toda velocidad y fuerza. Gracias a Dios, Lucas Chumbo estuvo presente y Burle fue rescatado inmediatamente, recibió atención del equipo en el lugar y ya se encuentra bien, en observación y recuperándose. El equipo Burle agradece a todos por la gran energía positiva enviada y por la atención y afecto de siempre", señaló el equipo de Burle en la cuenta de Instagram del surfista brasileño.

Burle: "Pasé por un momento muy difícil. Un desafío enorme aquí en Nazaré"

El propio Carlos Burle subió un vídeo a sus redes sociales en el que confirmaba estar "bien y estable" tras el terrible momento que vivió en Nazaré.

"Estoy bien, estoy estable y volviendo a Brasil esta misma noche. Pasé por un momento muy difícil. Un desafío enorme aquí en Nazaré, Portugal. Me cayeron muchas olas sobre la cabeza, pero no llegue a perder la consciencia y no llegue a tragar agua. Y mi cuadro es estable", indicó el surfista brasileño desde el aeropuerto.

El propio Willyam Santana ha explicado lo ocurrido en declaraciones a Globo, asegurando que Burle "estaba vomitando un poco de agua" y que "si no hubiera podido rescatarle en esa ola, Burle no estaría aquí para contar la historia

"Cuando Burle cayó y se levantó, Chumbo no pudo atraparlo, vinieron tres olas. Cuando Chumbo tuvo espacio, le alcanzó, pero casi se quedó fuera. Activó su chaleco y lo dejó con la cabeza fuera del agua. Cuando vi la situación, los estaban arrastrando hasta la esquina de la roca, entré a la fuerza con la moto de agua y los rescaté. Invertí el jet para que Chumbo subiera a Burle. Él estaba vomitando un poco de agua, yo dejé el jet varado en la arena y le di primeros auxilios junto con los bomberos, que llegaron con oxígeno. Gracias a Dios todo salió bien. Si no hubiera podido rescatarle en esa ola, Burle no estaría aquí para contar la historia. Lo atrapamos justo al límite y lo rescatamos. Es parte de la profesión, es mi equipo. Sé que cualquiera de ellos lo haría por mí", indicó Willyam Santana.

El videomaker Luiz Henrique da Silva se encontraba grabando toda la secuencia desde lo alto del faro y si dio cuenta al instante de la gravedad de lo ocurrido.

Carlos Burne estuvo justo en la posición contraria en 2013, cuando rescató a la surfista Maya Gabeira tras el grave accidente que sufrió la surfista brasileña en este mismo escenario.

