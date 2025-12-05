Antena 3 LogoAntena3
¡Puede ser tuyo!

Gana el nuevo libro de Karlos Arguiñano: 'Cocina para todos: las 560 recetas que nunca fallan'

Karlos Arguiñano ha publicado su nuevo libro de recetas donde podrás encontrar platos fáciles de elaborar, con ingredientes sencillos y muy apetitosos. Y como estamos en Navidad, qué mejor regalo que el libro de Arguiñano.

Nuevo libro de recetas de Arguiñano

Karlos Arguiñano ha publicado un nuevo libro de recetas: "El que se lleve este libro a casa tiene la garantía de que le van a salir". De ahí el título que recibe: 'Cocina para todos: las 560 recetas que nunca fallan'.

Y como se acerca la Navidad, qué mejor regalo que este libro que puedes ganar participando en nuestro trivial. No te preocupes si no sabes bien las respuestas, porque las puedes encontrar en el vídeo o en las recetas de Arguiñano.

Puedes participar todas las veces que quieras. De hecho, cuantas más veces juegues a este trivial, más oportunidades tienes de resultar ganador.

Es muy importante que nos dejes tu dirección de email, porque si resultas ganador nos pondremos en contacto contigo para que nos facilites todos tus datos y así enviarte el libro.

Sorteamos 5 ejemplares de 'Cocina para todos' y puede ser tuyo participando en este trivial de Karlos Arguiñano. Tienes hasta el 15 de diciembre a las 10:00 horas para participar. ¡Mucha suerte!

Trivial

¡Consigue el nuevo libro de Arguiñano! Cocina para todos

Participa en el trivial de Cocina abierta de Karlos Arguiñano. Demuestra todo lo que sabes sobre el programa y gana su último libro de recetas de cocina.

