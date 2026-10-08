Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Muerte Maricarmen

Paco Marhuenda niega que el desahucio haya matado a Maricarmen: "Es un ciclo de vida"

El director de 'La Razón', Paco Marhuenda, reacciona a la "politización" de la muerte de Maricarmen que se debate en plató y cuestiona que su fallecimiento pueda atribuirse al desahucio.

Paco Marhuernda sobre la muerte de Maricarmen

Paco Marhuenda tiene claro que la muerte de la mujer va a formar parte de "la campaña más sucia de España"

Publicidad

Anna Martín
Publicado:

La noticia llegaba este miércoles. Maricarmen moría a los 87 años, dos semanas después de su desahucio, en el Hospital Gregorio Marañón, donde permanecía ingresada desde entonces.

Su muerte ha desencadenado una serie de reacciones, algunas de ellas con señalamiento de culpables. En plató se debatía entonces acerca de la politización de su caso y, ahora, de su muerte, sobre la que se ha llegado incluso a escuchar la palabra "asesinato".

El director de 'La Razón', Paco Marhuenda, tenía claro que la muerte de la mujer va a formar parte de "la campaña más sucia de España". "Que esta es una izquierda carroñera y buitre es algo que sabemos", decía.

"Ha muerto como murió mi madre a la misma edad"

El periodista afirma que es "muy triste" que Maricarmen haya muerto. Sin embargo, resta importancia a que se deba a una muerte provocada por un hecho "concreto". "Ha muerto como murió mi madre a la misma edad, es un ciclo de vida donde desgraciadamente te tienes que ir", añadía. De este modo, negaba que su muerte fuese consecuencia del desahucio, una teoría que considera "disparatada".

En ese marco, menciona al portavoz del Sindicato de Inquilinas, Fernando de los Santos Menéndez. Sobre él dice que es nieto del primer marqués de Ibias, para apostillar: “Me encanta que los pijos me den lecciones”, en referencia a su petición de que "hay que ser sensible".

Ante esto respondía el director general de 'Público.es', Chema Crespo: "Descalificar a las personas por razones de su origen, de su procedencia o de su economía me parece impresentable". Para él, que personas famosas o acomodadas se impliquen en la causa "les dignifica".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

La ministra de vivienda, Isabel Rodríguez, en "Espejo público"

La ministra de Vivienda asegura que las comunidades tienen una opción para pagar rentas impagadas, "ninguna lo ha solicitado"

Antena 3 » Programas » Espejo Público » Noticias

Publicidad

Programas

Paco Marhuernda sobre la muerte de Maricarmen

Paco Marhuenda niega que el desahucio haya matado a Maricarmen: "Es un ciclo de vida"

Luis Zahera

Hoy, El Hormiguero recibirá en plató a Luis Zahera

propietario

Javier Medina, propietario de 11 pisos, se defiende de las críticas: "La responsabilidad económica no la puedo asumir yo, tiene que hacerlo el Estado"

"Vamos a continuar con la lucha que hizo": Beatriz Duro, abogada de Maricarmen, se pronuncia tras su fallecimiento
CONEXIÓN EN DIRECTO

"Vamos a continuar con la lucha que hizo": Beatriz Duro, abogada de Maricarmen, se pronuncia tras su fallecimiento

susana 2
En La Mesa

Susana Díaz, sobre la seguridad del voto por correo: "Tenemos uno de los sistemas democráticos más garantistas que existen"

"Podría haber empate de PP y PSOE en 28 provincias": Iván Redondo analiza el mapa electoral de cara al 29-N
EN LA MESA

"Podría haber empate de PP y PSOE en 28 provincias": Iván Redondo analiza el mapa electoral de cara al 29-N

Iván Redondo ha analizado la situación política en España, augurando unas elecciones más igualadas que en 2023.

"No creo que sea esa su intención": Vicente Vallés, sobre qué hará Pedro Sánchez si pierde las elecciones
Lo analiza

"No creo que sea esa su intención": Vicente Vallés, sobre qué hará Pedro Sánchez si pierde las elecciones

El periodista ha comentado qué cree que puede ocurrir en las próximas elecciones generales y ha analizado las intenciones de Feijóo y Pedro Sánchez.

David Bustamante en El Hormiguero

La espectacular carrera de coches de radio control entre Pablo Motos y David Bustamante

"¡Te quiero!": la emoción de David Bustamante al conocer a la madre de Esperansa Grasia

"¡Te quiero!": la emoción de David Bustamante al conocer a la madre de Esperansa Grasia

Omar Montes, Kidd Keo y BB Trickz leen las letras de sus canciones a sus padres: "¿A comer el qué?"

Omar Montes, Kidd Keo y BB Trickz leen las letras de sus canciones a sus padres: "¿A comer el qué?"

Publicidad