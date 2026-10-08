Paco Marhuenda niega que el desahucio haya matado a Maricarmen: "Es un ciclo de vida"

La noticia llegaba este miércoles. Maricarmen moría a los 87 años, dos semanas después de su desahucio, en el Hospital Gregorio Marañón, donde permanecía ingresada desde entonces.

Su muerte ha desencadenado una serie de reacciones, algunas de ellas con señalamiento de culpables. En plató se debatía entonces acerca de la politización de su caso y, ahora, de su muerte, sobre la que se ha llegado incluso a escuchar la palabra "asesinato".

El director de 'La Razón', Paco Marhuenda, tenía claro que la muerte de la mujer va a formar parte de "la campaña más sucia de España". "Que esta es una izquierda carroñera y buitre es algo que sabemos", decía.

"Ha muerto como murió mi madre a la misma edad"

El periodista afirma que es "muy triste" que Maricarmen haya muerto. Sin embargo, resta importancia a que se deba a una muerte provocada por un hecho "concreto". "Ha muerto como murió mi madre a la misma edad, es un ciclo de vida donde desgraciadamente te tienes que ir", añadía. De este modo, negaba que su muerte fuese consecuencia del desahucio, una teoría que considera "disparatada".

En ese marco, menciona al portavoz del Sindicato de Inquilinas, Fernando de los Santos Menéndez. Sobre él dice que es nieto del primer marqués de Ibias, para apostillar: “Me encanta que los pijos me den lecciones”, en referencia a su petición de que "hay que ser sensible".

Ante esto respondía el director general de 'Público.es', Chema Crespo: "Descalificar a las personas por razones de su origen, de su procedencia o de su economía me parece impresentable". Para él, que personas famosas o acomodadas se impliquen en la causa "les dignifica".

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