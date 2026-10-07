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"Es un asesinato", "Qué hijos de puta"... Las reacciones políticas tras la muerte de Maricarmen

Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio en Madrid encendió la mecha de las protestas contra la vivienda, ha fallecido tras 15 días ingresada en el Hospital Gregorio Marañón. Las reacciones de Gabriel Rufián o Irene Montero, las más comentadas.

Pedro Sánchez, Irene Montero, Gabriel Rufián y Maricarmen

"Es un asesinato", "Qué hijos de puta"... Las reacciones políticas tras la muerte de Maricarmen | Europa Press

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Juan Muñoz
Juan Muñoz
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Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio en Madrid dio comienzo a las protestas contra la vivienda, ha fallecido este miércoles en el hospital Gregorio Marañón, donde permanecía ingresada desde su desahucio, hace 15 días.

Las reacciones en redes sociales por parte de los políticos no se han hecho esperar. Uno de los primeros ha sido el propio presidente del Gobierno.

"Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia. Descanse en paz", ha escrito Pedro Sánchez en la red social 'X'.

"Qué hijos de puta"

Pero sin duda las reacciones más comentadas han sido las de Gabriel Rufián e Irene Montero. "Qué hijos de puta", escribía el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados.

Irene Montero, por su parte, tampoco ha tardado en reaccionar al fallecimiento de Maricarmen: "No es una muerte, es un asesinato. Qué maldita rabia. Gracias por luchar, Mari Carmen".

"Nadie puede quedar indiferente"

Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, también ha reaccionado a la muerte de Maricarmen, asegurando que "nadie puede quedar indiferente" ante lo sucedido: "La muerte de Maricarmen nos golpea".

"Lamento profundamente la muerte de Maricarmen. Mis condolencias y reconocimiento a quienes la acompañaron y lucharon con ella hasta el final", ha escrito también en redes sociales Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana.

"Hay noticias que te dejan un nudo en el estómago"

El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, ha asegurado que la muerte de Maricarmen le ha dejado un "nudo en el estómago" y ha expresado todo su cariño "a los familiares y amigos de Maricarmen".

Feijóo pide no hacer "campaña" con la muerte de Maricarmen

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, trasladó su pésame a la familia y los seres queridos de Maricarmen y pidió "respeto" ante su muerte y que no se haga "campaña" ni una "utilización interesada" de su fallecimiento. "Quiero trasladar mi pésame a la familia y a los seres queridos de Maricarmen", señaló Feijóo en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.

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