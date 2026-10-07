Muere Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid

El pasado 23 de septiembre, Maricarmen Abascal fue desahuciada de su casa del barrio madrileño de Retiro. Desde aquel momento, ha permanecido hospitalizada en el Hospital Gregorio Marañón. Este miércoles por la tarde se ha conocido su muerte.

La lucha de Maricarmen por no ser desahuciada del piso de alquiler en el que vivió durante 71 años junto al Sindicato de Inquilinas avivó las protestas por el derecho a la vivienda que desembocaron en una acampada en la Puerta del Sol y llevó al Gobierno a aprobar dos decretos que después derogó el Congreso. "Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen", ha señalado el Sindicato de Inquilinas a través de un comunicado donde ha lamentado que "si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde".

"Ejemplo de lucha"

En el mismo comunicado, el Sindicato de Inquilinas detalla que "tras su partida, nos quedamos con el ejemplo de lucha y el legado que ha dejado Maricarmen. Y, sobre todo, cumpliremos lo que ella siempre nos pedía: "luchad, seguid luchando por lo que es vuestro"".

Decreto Maricarmen

El denominado 'decreto Maricarmen' batió récords de brevedad en el panorama legislativo español. La norma apenas duró 48 horas en vigor y, lejos de proporcionar estabilidad, generó gran confusión entre propietarios e inquilinos. Durante su tiempo en vigor, se consiguió paralizar desahucios en diferentes puntos de España como el de Macarena, vecina del barrio barcelonés de Sant Andreu.

Este martes, el Gobierno aprobó uno de los dos decretos de vivienda, aunque con pequeñas modificaciones, y con la promesa del presidente Pedro Sánchez de una "intervención mucho más firme" en este mercado tras las elecciones generales del 29N.

Huelga general el 11 de noviembre

El primero de los dos nuevos decretos de vivienda publicado este miércoles en el BOE entra en vigor este jueves y, a la espera de que se fije la fecha para llevarlos a la Diputación Permanente del Congreso, el 11 de noviembre habrá previsiblemente una huelga general a las puertas de las elecciones generales. Era la fecha que había propuesto la Confederación de Sindicatos de Inquilinas tras hablar con los acampados de la madrileña Puerta del Sol y que ha confirmado posteriormente UGT.

La Justicia vuelve a rechazar el desalojo de la acampada de Sol que pidió Ayuso

Además, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado de nuevo desalojar la acampada por el derecho a la vivienda de la Puerta del Sol, al desestimar las medidas cautelares pedidas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que pretendía que la Justicia forzara a la Delegación del Gobierno a disolver esta protesta.

En un auto, el TSJ rechaza las medidas cautelares, como también hizo con las medidas cautelarísimas pedidas por la Comunidad de Madrid, sin entrar en el fondo del recurso contencioso-administrativo presentado por el Gobierno madrileño.

"Tu lucha despertó conciencias"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado acerca de la muerte de Maricarmen: "todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia. Descanse en paz".

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha lamentado el fallecimiento de Maricarmen "descansa en paz, Maricarmen", ha escrito en sus redes sociales. García ha destacado el alcance de la movilización que generó el caso de esta octogenaria. "Tu lucha despertó conciencias en toda España y encendió una mecha que ya no se va a apagar. Tu dignidad y coraje marcan el camino", destaca.

"Qué hijos de puta"

Por su parte, Gabriel Rufián ha resultado bastante conciso ante la noticia de la muerte de Maricarmen, señalando "Qué hijos de puta". Mientras tanto, Irene Montero destaca que "no es una muerte, es un asesinato. Qué maldita rabia. Gracias por luchar, Maricarmen".

Mientras tanto, desde Vox señalan que "han matado a Maricarmen. Sin ningún escrúpulo han utilizado el sufrimiento de una persona mayor para montar una campaña que ocultase la responsabilidad del Gobierno en el desastre de la vivienda. La responsabilidad de Pedro Sánchez, como dijo Maricarmen. Que se sepa quien ha traído la ruina y la muerte (en el apagón, en la DANA, en Adamuz, en Ceuta) a España", destacan.