Crisis migratoria Ceuta
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El asentamiento de El Guano podría tener sus horas contadas
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La crisis de la vivienda para la izquierda y la migratoria para la derecha se posicionan como los ejes centrales de ambos bloques de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
Y en Ceuta precisamente ha iniciado Alberto Núñez Feijóo la precampaña. El líder del PP ha prometido en la ciudad autónoma que su "primer encargo" si llega al Palacio de la Moncloa será "recuperar la normalidad" tras la "invasión" de finales de julio. "Esto no volverá a pasar", ha garantizado Feijóo.
Juan Vivas, el presidente de la ciudad autónoma, sitúa a Ceuta como una de las "razones" de "mayor peso" para que Pedro Sánchez deje de ser presidente del Gobierno.
Los líderes del Med9, que aglutina a los países mediterráneos de la UE ha suscrito una declaración conjunta en la que defienden que la protección de la frontera exterior de la UE es una "responsabilidad compartida" y apelan a una mayor solidaridad tras lo ocurrido en Ceuta.
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Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El asentamiento del Guano podría tener sus horas contadas
El asentamiento en El Guano podría tener sus horas contadas, pero eso hace temer a los vecinos que todos esos migrantes se dispersen por las calles de la ciudad. Allí se siguen repartiendo en torno a 800 o 1.000 comidas diarias, pero podrían ser hasta 15.000 los que están en situación irregular.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El Rey vuelve a defender que Ceuta es frontera de la UE
Desde Finlandia, el Rey Felipe VI ha vuelto a defender que Ceuta es frontera de la UE, como también lo es Finlandia, insistiendo en que por tanto las amenazas son para todos los Estados miembros "vengan de donde vengan". "Españoles y finlandeses somos frontera exterior de la UE", ha resaltado el monarca, explicando que habla de "frontera" y no en plural de "fronteras".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El Gobierno afeó la falta de solidaridad de algunos socios
El Gobierno ha afeado la falta de solidaridad mostrada por algunos de sus socios tras la entrada masiva de 80.000 migrantes en Ceuta, en particular Italia. Pero en el Med9 Meloni ha suscrito el texto y ha expresado su "solidaridad con los Estados miembro bajo presión" y subrayan "la importancia de una fuerte preparación, alerta temprana y de un oportuno apoyo político, operativo y financiero por parte de la UE".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Sánchez anuló su viaje al Med9 tras el adelanto electoral
Pedro Sánchez, tenía previsto asistir, anuló su presencia tras anunciar el adelanto electoral. Admiten que lo ocurrido en Ceuta ha puesto de manifiesto "la necesidad de una respuesta unida y basada en la solidaridad a nivel UE a la presión repentina y a gran escala de cualquiera de las fronteras exteriores de la UE".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El Med9 suscribe una declaración conjunta
Los líderes del Med9, que aglutina a los países mediterráneos de la UE ha suscrito una declaración conjunta en la que defienden que la protección de la frontera exterior de la UE es una "responsabilidad compartida".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Ceuta, en el centro de la precampaña
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la crisis migratoria en Ceuta. La ciudad autónoma y el asalto masivo de migrantes del pasado mes de julio se mueve al centro del debate político de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
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