Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El asentamiento de El Guano podría tener sus horas contadas

La crisis de la vivienda para la izquierda y la migratoria para la derecha se posicionan como los ejes centrales de ambos bloques de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Y en Ceuta precisamente ha iniciado Alberto Núñez Feijóo la precampaña. El líder del PP ha prometido en la ciudad autónoma que su "primer encargo" si llega al Palacio de la Moncloa será "recuperar la normalidad" tras la "invasión" de finales de julio. "Esto no volverá a pasar", ha garantizado Feijóo.

Juan Vivas, el presidente de la ciudad autónoma, sitúa a Ceuta como una de las "razones" de "mayor peso" para que Pedro Sánchez deje de ser presidente del Gobierno.

Los líderes del Med9, que aglutina a los países mediterráneos de la UE ha suscrito una declaración conjunta en la que defienden que la protección de la frontera exterior de la UE es una "responsabilidad compartida" y apelan a una mayor solidaridad tras lo ocurrido en Ceuta.

Sigue en directo la última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo.