"Ahora y siempre, Maricarmen presente", así fue la historia de la mujer que se ha convertido en el símbolo de la lucha por la vivienda

La historia de Maricarmen se remonta a 1956 cuando su padre alquila el sexto piso del portal número 46 de la céntrica calle madrileña del Alcalde Sainz de Baranda, en el barrio de El Retiro. Cuando muere el padre, el contrato se subroga a la madre. Desde un inicio no aparecía en el contrato porque no lo permitía la ley franquista. Cuando muere la madre en 2005 el contrato se subroga por segunda vez, en este caso a Maricarmen. Paga 500 euros al mes de alquiler.

13 años después, una inmobiliaria compra el piso y le ofrece a Maricarmen la opción de adquirirlo por 250.000 euros. Ella no tiene el dinero y decide quedarse como inquilina. En una entrevista, en junio de 2024, aseguraba que informó a la inmobiliaria de que no podía "acceder a la compra y que quería seguir viviendo como hasta ese momento".

En 2020 la empresa inmobiliaria, Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L, le comunica que debe abandonar la casa. Alega que la Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobada por el PSOE, limita la segunda subrogación a dos años y ya han pasado quince.

Comienza una batalla judicial de unos cuatro años. El juzgado de primera instancia le da la razón a Maricarmen pero Urbagestión recurre y la Audiencia Provincial interpreta lo contrario. La abogada de Maricarmen interpone un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El Supremo no admite el recurso.

Urbagestión le ofrece un alquiler por 1.600 euros, pero Maricarmen tiene una pensión de 1.400. La cuentas no salen. En 2025, en otoño, llega el primer intento de desahucio. Se paraliza por la movilización vecinal y la presión social. En 2026 se producen otros dos intentos de desahucio, uno a principios y otro a finales de junio. Se paralizan los dos por los mismos motivos.

El barrio de Maricarmen y el Sindicato de Inquilinas se movilizan más que nunca. El caso aparece en todos los medios de comunicación. Entre todos creen que podrán parar el cuarto intento de desalojo. Y llega ese momento. El 23 de septiembre llega el cuarto intento de desahucio. Durante el día y la noche anterior, cientos de personas se concentran frente al portal de la casa de Maricarmen. Pasan allí la noche, listas para intentar detener a los policías antidisturbios. Maricarmen espera dentro, con todas sus pertenencias recogidas. Con una vida de siete décadas metida en una decena de cajas.

Este cuarto intento de desahucio es el definitivo.

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