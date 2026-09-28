Portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, ante el inminente encuentro con el Ayuntamiento: "La acampada va a continuar"

El desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años a la que echaron de su casa por no poder pagar el alquiler que le pedía una empresa inmobiliaria, se ha convertido en el símbolo de la crisis de la vivienda. Una crisis que ha desembocado en una acampada multitudinaria en la Puerta del Sol.

Trescientas tiendas de campaña se concentran en el epicentro de la capital para pedir un acuerdo de Gobierno que solucione el problema de la vivienda. La acampada se ha extendido a Barcelona coincidiendo con la visita del presidente Pedro Sánchez, mientras las negociaciones para llegar a un Real Decreto continúan.

Quedan pocos minutos para que la abogada de Maricarmen y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid se reúnan con representantes del Ayuntamiento y de la empresa Urbagestión, que ha comprado el edificio de Maricarmen. Ante el inminente encuentro, hemos podido hablar con una portavoz del Sindicato de Inquilinas.

"La voluntad siempre ha sido la negociadora", afirma, "la acampada va a continuar, vamos a estar presionando". El Sindicato invita a los ciudadanos a seguir manifestándose hasta que se consiga el decreto.

Hoy será la tercera noche de acampada en la Puerta del Sol y mañana se celebrará el esperado Consejo de Ministros. ¡Dale al play para verlo todo al completo!