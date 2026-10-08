Melchor León, diputado del PSOE en Ceuta: "No voy a votar a Pedro Sánchez aunque me cueste una sanción"

Las elecciones generales serán en 51 días. En este marco, en el programa conectamos con Melchor León, diputado del PSOE en Ceuta y vicepresidente de la Asamblea de Ceuta. León, desde la entrada masiva en la ciudad autónoma, ha mostrado su descontento con la actitud del Gobierno, conformado por su partido, ante la situación de Ceuta, que él mismo vive en primera persona.

Ahora, el problema de la vivienda está en el foco y ha llevado a ciertos sindicatos, con el apoyo del Gobierno central, a convocar una huelga general para el próximo 11 de noviembre. Esta situación lleva a León a preguntarse cuándo va a haber un paro por "la invasión" que vivió su ciudad. Para él, no hay dudas de que la movilización responde a una estrategia política y a esto suma hoy la muerte de Maricarmen. "La vivienda es un problema de hace más de 20 años", decía.

En Ceuta, sindicatos como CCOO y UGT lo tienen decidido: no van a secundar la huelga. Consideran que es una huelga política y enfocan su prioridad en devolver la normalidad a la ciudad autónoma. "Estoy completamente de acuerdo con ambos porque no creo que se deba instrumentalizar a los sindicatos, y más en unas elecciones generales", respaldaba León, a la vez que pedía a la ciudadanía y a los sindicatos que sí se sumen a una huelga que reivindique la situación de Ceuta.

Para él, se agrava la decisión de convocar el paro teniendo en cuenta que el país se encuentra en plena precampaña electoral.

¿Votará Melchor León al PSOE?

En este marco, Susanna Griso le hacía una pregunta directa acerca de las elecciones: ¿votará Melchor León al PSOE, su propio partido? Como habitualmente, el diputado socialista respondía claramente y sin tapujos: "Soy socialista de toda la vida y no quiero que gobiernen PP y Vox, pero no puedo votar a Pedro Sánchez". Para él, el líder de su partido es una persona que "ha fallado a Ceuta y a toda España".

Melchor León, tras esta respuesta, detallaba aún más: "Votaré a cualquier otra fuerza progresista que se presente al Congreso de los Diputados, aunque me pueda costar una sanción por parte de mi partido". El diputado socialista asegura que, en época de campaña electoral, no hará campaña a favor de Sánchez, sino que lo hará "en contra de la derecha".

Con esta respuesta, a Griso le surgía la duda de si podía llegar a votar por Ada Colau, a quien Más Madrid ha propuesto para que sea la candidata del Frente Amplio. Melchor lo negaba y decía que consideraría alguna fuerza progresista que se presente en Ceuta, que es donde vota.

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