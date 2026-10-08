Elecciones generales
Última hora de la muerte de Maricarmen y reacciones en directo: El PP rechaza guardar un minuto de silencio
Sigue en directo la última hora de la convocatoria anticipada de elecciones generales.
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Ha muerto el símbolo. Maricarmen Abascal fue la chispa que encendió las protestas por las crisis de la vivienda, su desahucio removió conciencias y despertó la indignación y la rabia de una parte de la ciudadanía que de forma acelerada ha provocado el adelanto de las elecciones para el 29 de noviembre.
El Sindicato de Inquilinas confirmó su fallecimiento en la tarde de este miércoles. A sus 87 años estaba ingresada en el hospital Gregorio Marañón desde el pasado 23 de septiembre, día en el que en camilla fue desahuciada de sus casa en el barrio del Retiro.
Pese a su ingreso, Maricarmen siguió publicando vídeos en los que, desde la cama del hospital, llamaba a seguir luchando para conseguir mejoras en materia de vivienda. Una lucha recogida por el Sindicato de Inquilinas con una primera manifestación al día siguiente frente al ático de Chamberí comprado por la Comunidad de Madrid y, la más importante, el sábado día 26 que, tras recorrer las calles de la capital, llevó a una acampada en la Puerta del Sol que todavía hoy se mantiene y que ha forzado al Ejecutivo hasta en dos ocasiones a aprobar dos decretos de vivienda, 'los decretos Maricarmen'.
Pedro Sánchez, ha trasladado pésame por la muerte de Maricarmen. También Feijóo que pide que no se "utilice" de forma "interesada". La reacción más dura ha sido la de Gabriel Rufián que escribió: "Hijos de puta".
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Última hora de la muerte de Maricarmen y reacciones, en directo | El delegado del Gobierno carga contra quienes posibilitaron la situación de Maricarmen
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha cargado contra aquellos que "posibilitaron" el desahucio de Maricarmen, "que tumbaron el escudo social, aquellos que después han tumbado los decretos que hubieran evitado ese desahucio y que nuevamente hace unos días lo volvieron a hacer, no tienen perdón de Dios".
En palabras a los medios de comunicación ha sentenciado que "ni de Dios ni de nadie", añadiendo que "es un día en el que la inmensa mayoría de la ciudadanía española comparte tristeza y una profunda indignación".
Última hora de la muerte de Maricarmen y reacciones, en directo | El PP rechaza guardar un minuto de silencio
En la noche del miércoles, Más Madrid y el PSOE-M plantearon guardar un minuto de silencio en el pleno de la Asamblea regional de este jueves en memoria de Maricarmen Abascal. Sin embargo, la propuesta no prosperó al no contar con el apoyo del PP, de modo que la izquierda hará su homenaje en el exterior del hemiciclo.
"Desde el grupo parlamentario popular lamentamos la muerte de Maricarmen Abascal, pero no vamos a contribuir a su utilización política para hacer una campaña interesada", han trasladado a EFE fuentes del PP.
Última hora de las elecciones generales, en directo | Colau está dispuesta a liderar Frente Amplio si suma a "mucha más gente"
La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau está dispuesta a liderar Frente Amplio si esta candidatura "suma a mucha más gente", tras citar a Podemos, Compromís, la Chunta Aragonesista o Més.
"Si estamos todas, yo también estaré", ha asegurado en declaraciones a TVE.
Última hora de las elecciones generales, en directo | El BOE publica subvenciones a los partidos: 21.167 euros por escaño obtenido y 0,81 por voto en el Congreso
Las formaciones que concurran en las elecciones del 29 N recibirán una subvención por escaño obtenido. El Boletín Oficial del Estado ha publicado que los partidos políticos recibirán 21.167,64 euros por cada escaño obtenido en el Congreso de los Diputados o en el Senado.
Desde el Ministerio de Hacienda se ha acordado otorgar a los partidos 0,81 euros por cada uno de los votos obtenidos por cada candidatura al Congreso, cuando uno de sus miembros, al menos, hubiera obtenido escaño de Diputado. Del mismo modo, las formaciones obtendrán 0,32 euros por cada uno de los votos obtenidos por cada candidato que hubiera obtenido escaño de Senador.
Última hora de las elecciones generales, en directo | UPL decidirá en los próximos días si concurre a las elecciones generales
En los próximos días, la Unión del Pueblo Leonés (UPL) decidirá si concurre a las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre, cuestión abordada en el Consejo General del partido celebrado a última hora del miércoles y que, por el momento, no se ha resulto para ser analizada en mayor profundidad.
Última hora de las elecciones generales, en directo | Miguel Tellado dirigirá la campaña del PP
Ya dirigió las dos últimas elecciones, y lo hará para las del 29N. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha elegido al secretario general del partido, Miguel Tellado, como director de la campaña electoral del PP para los comicios, según han informado fuentes de esta formación.
A las 12:00 horas se reúne la cúpula popular en a Junta Directiva Nacional donde también comunicará que la directora adjunta de la campaña será Marta Varela, directora de Gabinete de Feijóo
Última hora de las elecciones generales, en directo | Feijóo reúne en Génova a la cúpula del PP y a los barones
El presidente del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, va a reunir a la cúpula popular y sus varones para comenzar a definir la campaña electoral. El gallego celebrará una Junta Directiva Nacional, el máximo órgano entre congresos, donde presentará a su Comité de Campaña.
La responsable de la elaboración del programa electoral de Feijóo será la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, adelantó el partido el pasado miércoles.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Feijóo alienta las dudas sobre el voto por correo
En medio de este contexto la precampaña electoral continúa. Feijóo empieza centrando su estrategia en Ceuta y en los casos de corrupción que salpican al Gobierno, pero además ha dado nuevos bríos a la rumorología lanzada por Vox e Isabel Díaz Ayuso sobre el voto por correo. "He sido presidente de Correos, confío en los carteros, no en los directivos".
Última hora de las elecciones generales, en directo: Repercusión en la prensa internacional
La muerte de Maricarmen está dando la vuelta al mundo. Su repercusión no es solo un tema nacional sino que fuera de nuestro país también se comenta lo ocurrido. El New York Times, uno de los diarios más influyentes del mundo, dice: "Maricamen, cuyo desalojo enfureció a los españoles, muere a los 87 años". También el francés Le Figaro titula: "Ha fallecido la pensionista desahuciada que desencadenó las protestas contra la crisis de la vivienda". El periódico italiano de mayor difusión "El corriere Della Sera" también habla de Maricarmen: "Muere Maricarmen Abascal, la mujer que desencadenó las protestas por la vivienda".
Última hora de las elecciones generales, en directo : Entra en vigor uno de los decretos Maricarmen
Maricarmen ha muerto horas antes de que entrase en vigor uno de los decretos de vivienda que llevan su nombre. Tras la disolución de las Cortes por la convocatoria electoral, los nuevos decretos serán sometidos a la Diputación Permanente del Congreso el órgano que mantiene las funciones de la Cámara durante el periodo electoral. Está formada por 69 miembros de las diferentes formaciones políticas y, a diferencia del Pleno, la suma de PP, Vox y Junts, partidos que votaron en contra del primero de los decretos, no representa mayoría.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Rufián reacciona a la muerte de Maricarmen, "qué hijos de puta"
Las reacciones políticas a la muerte de Maricarmen no se han hecho esperar. Pedro Sánchez, ha trasladado pésame: "Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia. Descanse en paz."
También Feijóo ha pedido "respeto" por el fallecimiento de Maricarmen y pide que no se "utilice" de forma "interesada". "Quiero trasladar mi pésame a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Ni campaña, ni partidos, ni utilización interesada. No más piedras en el muro. Ante la muerte de una persona solo cabe el respeto".
La más dura ha sido la de Gabriel Rufián que escribió: "Qué hijos de puta".
Última hora de las elecciones generales, en directo: "Luchad, defender lo que es vuestro"
Este fue la última vez que escuchamos a Maricarmen. Desde el hospital quiso mostrar su agradecimiento y apoyo a toda esa gente que movida por su historia se ha manifestados hasta entonces y ha acampado en las plazas de varias ciudades españolas. "Me gustaría estar ahí en la acampada, acompañaros en la lucha, pero no tengo la suerte. Por lo tanto desde aquí os pido a todos valor, luchad, defender lo que es vuestro".
Última hora de las elecciones generales, en directo: Se suceden los homenajes a Maricarmen
La calle habló nada más conocer la noticia de la muerte de Maricarmen. El dolor y la rabia llegaron a la misma puerta del piso del que fue desahuciada el pasado 23 de septiembre con un ramo de flores en muestra del cariño hacia ella. Algo más de una veintena de personas se han reunido frente a su portal, han encendido velas y han escrito mensajes de cariño y recuerdo. El dolor no solo se sintió en Madrid, también en Barcelona, los manifestantes acampados en la Plaza de Cataluña también lloran su muerte. Una imagen que también se ha repetido en las Setas de Sevilla.
Última hora de las elecciones generales, en directo
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre el adelanto electoral para las próximas elecciones. La noticia hoy es la muerte de Maricarmen, la muerte del símbolo que ha desencadenado esta lucha por la crisis de la vivienda. Nada más conocerse su fallecimiento el sonido de las llaves en alto mostraba el dolor y la rabia que los acampados en las diferentes plazas de España ha sentido. En Madrid inmediatamente se trasladaron al Congreso.
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