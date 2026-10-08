Última hora de la muerte de Maricarmen y reacciones en directo: El PP rechaza guardar un minuto de silencio

Ha muerto el símbolo. Maricarmen Abascal fue la chispa que encendió las protestas por las crisis de la vivienda, su desahucio removió conciencias y despertó la indignación y la rabia de una parte de la ciudadanía que de forma acelerada ha provocado el adelanto de las elecciones para el 29 de noviembre.

El Sindicato de Inquilinas confirmó su fallecimiento en la tarde de este miércoles. A sus 87 años estaba ingresada en el hospital Gregorio Marañón desde el pasado 23 de septiembre, día en el que en camilla fue desahuciada de sus casa en el barrio del Retiro.

Pese a su ingreso, Maricarmen siguió publicando vídeos en los que, desde la cama del hospital, llamaba a seguir luchando para conseguir mejoras en materia de vivienda. Una lucha recogida por el Sindicato de Inquilinas con una primera manifestación al día siguiente frente al ático de Chamberí comprado por la Comunidad de Madrid y, la más importante, el sábado día 26 que, tras recorrer las calles de la capital, llevó a una acampada en la Puerta del Sol que todavía hoy se mantiene y que ha forzado al Ejecutivo hasta en dos ocasiones a aprobar dos decretos de vivienda, 'los decretos Maricarmen'.

Pedro Sánchez, ha trasladado pésame por la muerte de Maricarmen. También Feijóo que pide que no se "utilice" de forma "interesada". La reacción más dura ha sido la de Gabriel Rufián que escribió: "Hijos de puta".

Sigue en directo la última hora de la convocatoria anticipada de elecciones generales.