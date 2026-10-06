Las vecinas de Ceuta, ante las elecciones generales del 29 de noviembre: "Estamos olvidados, Ceuta no perdona ni olvida"

Las vecinas de Ceuta que llevan semanas denunciando la situación que atraviesa la ciudad ya tienen la vista puesta en el 29 de noviembre. La convocatoria de elecciones generales anunciada por Pedro Sánchez ha sido recibida con expectación por algunas de estas mujeres, que durante los últimos meses han salido a la calle para reclamar respuestas ante la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma.

Son vecinas que aseguran estar viviendo las consecuencias de esta situación en su día a día. Algunas residen cerca de las zonas donde se han instalado asentamientos de migrantes y aseguran que la crisis ha alterado sus rutinas, sus desplazamientos y su percepción de seguridad. Otros testimonios recogidos recientemente por 'Espejo Público' han relatado incluso cambios en la vida familiar y en el uso de espacios públicos.

"Hay que cambiarlo todo"

En las últimas semanas, además, algunas de estas mujeres se han organizado para hacer visible su malestar. Entre ellas está Fani, una de las vecinas que ha participado en las movilizaciones y que asegura sentirse "olvidada" y "abandonada" por el Gobierno. También denuncia que las reivindicaciones de los ceutíes han quedado relegadas mientras el debate político nacional se centra en otros asuntos.

Ahora, el anuncio de las elecciones cambia el escenario. En las calles de Ceuta, algunas vecinas celebran que los ciudadanos puedan acudir a las urnas el próximo 29 de noviembre. "Hay que cambiarlo todo", asegura una de ellas. Otra reconoce que ha recibido la convocatoria "con mucha ilusión" porque espera que pueda producirse "un cambio de Gobierno".

Para estas mujeres, la situación que atraviesa Ceuta hace que estas elecciones tengan una importancia especial. Una de las vecinas entrevistadas en 'Espejo Público' considera que la ciudad necesita un cambio y que los ciudadanos deben tener la oportunidad de expresar lo que piensan: "Vamos a poder decir lo que pensamos".

La preocupación por lo que pueda ocurrir después

Pero no todas afrontan la convocatoria únicamente con ilusión. Gema, otra de las vecinas entrevistadas, reconoce que el anuncio también le ha provocado miedo. "Yo, lejos de estar súper alegre, he sentido mucho miedo", explica.Gema asegura que no sabe qué ocurrirá después de las elecciones y que teme que la situación pueda mantenerse o empeorar. "No sabemos si lo que va a venir después va a ser mejor o peor, pero lo que está claro es que necesitamos un cambio urgente", sostiene.

La crisis migratoria continúa siendo uno de los principales motivos de preocupación para estas vecinas. Tras los últimos desalojos de asentamientos en las playas de Ceuta, Fani asegura que parte de los migrantes se han desplazado a otras zonas de la ciudad. "Los tenemos en los barrios, en los montes y huyendo por todos lados con sus pertenencias", afirma. Las vecinas reclaman al próximo Gobierno una solución para una situación que, según denuncian, lleva meses condicionando la vida de los ceutíes. La situación migratoria en la ciudad ha continuado evolucionando en las últimas horas. El desalojo de la playa del Trampolín ha provocado el retorno voluntario de cientos de migrantes a Marruecos, mientras otros han sido trasladados a dispositivos de acogida.

"Ceuta no perdona ni olvida"

Las tres vecinas coinciden en reclamar que Ceuta deje de sentirse, según sus propias palabras, "olvidada". Y lo hacen con un mensaje que ya se ha convertido en uno de los lemas de sus movilizaciones: "Ceuta no perdona ni olvida". Con las elecciones generales del 29 de noviembre ya convocadas, estas mujeres aseguran que acudirán a las urnas pendientes de una cuestión: qué respuestas ofrece el próximo Gobierno a una crisis que, según denuncian, lleva meses condicionando su vida cotidiana.

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