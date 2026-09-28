Melchor León, diputado del PSOE en Ceuta, sobre el delegado del Gobierno de la ciudad: "Ha sido cesado, aunque él quiera vender que ha sido pactado"

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha comunicado su deseo de no continuar en el cargo cuando se cumplen dos meses de la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma. Desde el PSOE de Ceuta, Melchor León, diputado socialista, asegura que es un cese: "Aunque él quiera vender que ha sido pactado, ha sido un cese, llevan varias semanas buscando un recambio desde que se supo que Pérez Triano estaba informado de todo lo que iba a pasar los días 30 y 31 de julio".

Fuentes de Moncloa han confirmado que el Gobierno está ultimando el relevo del máximo representante del Ejecutivo central en Ceuta después de decidir no seguir en ese puesto. Todo apunta al exalcalde del Puerto de Santa María, Cádiz.

A las palabras de Melchor León, se ha sumado el exsecretario de UGT, Cándido Méndez, que ha expresado su interés en que esta cese, sea "una rendición de cuentas" por una gestión desastrosa del Gobierno: "Espero que suponga una asunción de responsabilidades políticas, pero no será así, es un cese pactado, ojalá fuera como la escalera de Jacob, que el tercer escalón sea el ministro".

El delegado declarará ante la Audiencia Nacional

Melchor León, ha confirmado que el cese se lleva pensando desde "hace más de dos semanas": "Estuve reunido con varias personas del partido y ya estaban pensándolo, irá a declarar y tendrá que decir la verdad", explica el diputado.

"No sabemos que será de Pérez Triano después de hacernos pasar los 60 días más duros de nuestras vidas, el delegado debe de contar todo lo que sabe", ha destacado León.

La pelea entre el jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta y Pérez Triano, cuenta Melchor León que se fraguó cuando el delegado "echó a los leones" a su jefe de Gabinete: "Su relación se rompe cuando sabe el señor Pérez Triano que la Audiencia Nacional investiga la entrada del 30 y 31 de julio, ahí se rompe la relación".

Futuro delegado del Gobierno en Ceuta

La información de que el próximo delegado del Gobierno en Ceuta sea el exalcalde del Puerto de Santa María, ha hecho eco en Ceuta y el diputado socialista es claro: "No le conozco, al hermano sí y no tengo buena relación con él porque destruyó el PSOE en Ceuta, no entiendo que venga alguien de fuera, si uno de Ceuta no sabe gestionar la crisis, cómo van a traer uno de fuera", ha finalizado Melchor León.

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