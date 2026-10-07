Más Madrid propone a Ada Colau como candidata de Frente Amplio para el 29N

Más Madrid mueve ficha ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La formación ha trasladado al resto de organizaciones que integran Frente Amplio su propuesta para que Ada Colau sea la candidata a la Presidencia del Gobierno y lidere, además, la lista electoral por la circunscripción de Barcelona.

La apuesta por la exalcaldesa de Barcelona forma parte del modelo con el que Más Madrid quiere construir la candidatura para las elecciones anticipadas. Fuentes de la formación explican que la propuesta responde a los "principios de territorialidad, generosidad y funcionamiento confederal sobre los que llevan meses trabajando las distintas fuerzas que conformamos el Frente Amplio".

De prosperar el planteamiento, Colau asumiría así un papel protagonista en la candidatura para el 29N desde Barcelona.

Una candidatura construida desde los territorios

Más Madrid defiende que la configuración de Frente Amplio debe partir del peso y de la autonomía de las distintas organizaciones que forman parte del espacio. La formación madrileña insiste en que un "verdadero Frente Amplio debe construirse desde el respeto al arraigo y la autonomía de cada fuerza en su territorio".

Es precisamente sobre esa idea sobre la que justifica que la candidatura a la Presidencia del Gobierno no tenga que partir necesariamente de Madrid. Más Madrid propone que sea Colau quien asuma ese papel desde Barcelona y plantea hacerlo dentro de una "candidatura coral" con la que se respete la pluralidad territorial de las distintas fuerzas.

Más Madrid cede la candidatura a Barcelona

La propuesta supone que Más Madrid renuncie a situar en Madrid la candidatura a la Presidencia del Gobierno y ceda esa posición a Barcelona. Una decisión que la formación enmarca en su apuesta por un funcionamiento confederal y por conceder mayor protagonismo político a los diferentes territorios.

IU avisa a Más Madrid: las candidaturas deben formar parte de un "acuerdo global"

Izquierda Unida ha reaccionado a la propuesta de Más Madrid de situar a Ada Colau como candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno y ha pedido que cualquier decisión sobre las listas para las elecciones del 29 de noviembre sea pactada entre las organizaciones de la coalición.

IU defiende que las candidaturas, los nombres y los mecanismos de elección "deben formar parte de un acuerdo global, democrático y compartido". "Cuidar este acuerdo es una obligación de todas las fuerzas políticas que formamos parte del Frente Amplio", ha señalado la formación.

Más Madrid había planteado una "candidatura coral" con Colau como candidata a la Presidencia y cabeza de lista por Barcelona, mientras que la ministra de Sanidad, Mónica García, ocuparía el número uno por Madrid.

IU ha hecho además "un llamamiento a la responsabilidad y a la generosidad de todas las organizaciones" y asegura que trabajará para conseguir un acuerdo en el que todas las fuerzas estén representadas.

La formación tampoco cierra la puerta a ampliar Frente Amplio. Su líder, Antonio Maíllo, ha defendido que "tiene cabida toda la izquierda transformadora", abriendo así la posibilidad de incorporar a Podemos. Los morados, por su parte, proponen unas primarias abiertas en las que participaría Irene Montero.