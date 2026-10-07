Ester Muñoz (PP) carga contra la huelga general por la vivienda: "Está manejada desde las instancias del Gobierno para influir en las elecciones"

Ya hay fecha para la huelga general convocada con motivo de la vivienda. Será el miércoles 11 de noviembre. Y es que, pese a las discrepancias que ha generado su convocatoria, finalmente ha salido adelante. Así lo han acordado los principales sindicatos que respaldan la protesta junto a los representantes de las organizaciones que encabezan las movilizaciones por la situación del mercado inmobiliario.

La posibilidad de esta huelga, antes de que se hiciese oficial, fue comentada con una trabajadora que ya entonces se mostraba contraria a participar en ella. Laura consideraba que "están aprovechando para hacer campaña política a través de las desgracias".

Se preguntaba por qué no se había convocado antes y calificaba de absurda la decisión, especialmente por la cercanía de la convocatoria. Laura se niega a hacer huelga porque no le parece razonable. "Se están aprovechando de una crisis económica para hacer campaña".

Sin embargo, alejando cualquier culpabilidad directa, defendía que la crisis afecta a los trabajadores independientemente de quién gobierne.

"España es un país de trabajadores pobres"

Un planteamiento con el que la portavoz del Partido Popular, Ester Muñoz, discrepaba. Aunque aseguraba entender esa "indignación de la gente": "Entiendo que la gente está harta de discursos políticos y lo que quiere son soluciones".

La portavoz popular señalaba que, en los últimos ocho años, y especialmente durante los tres últimos, las clases medias del país han visto cómo su vida se iba "destruyendo" poco a poco. Una situación que también achacaba al Gobierno. "La gente está viviendo precariamente. España es un país de trabajadores pobres", afirmaba.

En este marco, y apelando directamente a la huelga general, citaba las palabras de la líder socialista en Andalucía, María Jesús Montero, en las que señalaba a la oposición como sujeto de la protesta. Unas declaraciones que Muñoz utilizaba para defender que, a su juicio, existen motivaciones partidistas detrás de la convocatoria.

"La huelga está manejada desde las instancias del Gobierno"

Muñoz considera que la huelga está "manejada" desde las instancias del Gobierno y del poder y asegura que no tiene dudas al respecto. Insiste en que es "evidente y objetivo" que la gente vive peor que hace tres años y recuerda la cercanía de la huelga con las elecciones: "La izquierda está utilizando una huelga general para influir en las elecciones". Asimismo, denunciaba la "instrumentalización de la gente".

"Cuando el Gobierno promueve huelgas contra la oposición, eso se llama de otra manera y no sucede en países democráticos", resumía.

Muñoz también recordaba que, cuando gobernaba el PP, la vivienda se situaba en el puesto 18 entre las principales preocupaciones de la ciudadanía, mientras que ahora, según señalaba, ocupa el primer lugar. Por ello, respondía directamente a Laura y rechazaba su teoría: "Claro que importa quién gobierne".

Sin embargo, Laura no cambiaba de opinión y defendía que las crisis son mundiales. Por ello, mantenía que no importa quién esté al frente del Gobierno como para que un país se vea afectado.

"¿Cómo puede considerar un decreto ley de vivienda de extrema necesidad si en 8 años no ha hecho nada?"

Muñoz también hacía referencia a los decretos y aseguraba que las políticas de vivienda están dificultando el acceso al mercado a personas trabajadoras porque "con todas las medidas que atacan a los propietarios también restringen la oferta".

Para la portavoz popular, se trata de medidas "sectarias" que, a su juicio, están desprotegiendo y empeorando la calidad de vida de las personas más vulnerables.

"Pedro Sánchez está jugando con la vivienda cuando es más complicado acceder a ella", afirmaba, al tiempo que consideraba que se trata de una maniobra política.

Respecto a la Diputación Permanente, Muñoz la calificaba de "fraude de ley", ya que considera que no responde a una situación urgente o de extrema necesidad. Según sus palabras, de lo contrario no entiende la "inacción" que atribuye al Gobierno durante los ocho años que lleva al frente del Ejecutivo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.