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Martínez- Almeida, entrevista exclusiva: el alcalde de Madrid, hoy en Espejo Público

José Luis Martínez- Almeida analiza la convulsa situación política, con el Partido Popular a toda máquina contra el Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE Uno de los eventos del año en la capital, el paso por Madrid de la visita del papa a España.

Martínez- Almeida

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Andrés Pantoja
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José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid responde esta mañana a las preguntas de Susanna Griso en Espejo Público. En uno de los momentos más convulsos de la actualidad política y con la ciudad de Madrid a pleno rendimiento, celebrando la inminente visita de León XIV y los conciertos de Bad Bunny, el regidor de la capital se pronuncia abiertamente.

Alberto Núñez Feijóo ha lanzado el globo sonda de la moción de censura y la reacción de los socios de investidura de Sánchez está siendo medida. PNV y Junts han pedido a Pedro Sánchez que convoque elecciones cuanto antes, por el momento no se plantean participar de una moción de censura propuesta por el Partido Popular aunque no la descartan al cien por cien y en el caso de los independentistas catalanes emplazan al PP a unas negociaciones con Carles Puigdemont en su autoexilio de Waterloo. ¿Viajará el alcalde?

La situación crítica que atraviesa el Gobierno, sin una mayoría en el Congreso después del abandono de los mencionados socios, y con el Partido Socialista asediado por numerosos escándalos de corrupción.

A propósito de ' las cloacas' del PSOE, Martínez- Almeida hacía unas duras declaraciones públicas en las que calificaba al Gobierno de Pedro Sánchez de "agotado y corrupto", entre otras descalificaciones al presidente, sus ministros y sus gestiones.

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