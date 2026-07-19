Avance semanal de Sueños de libertad: Fina se enfrenta a su pasado, ¡Bianca, la que fue su pareja en Argentina, se presenta en Toledo! 

El pasado siempre vuelve y si no que se lo digan a Fina que la próxima semana volverá a ver a Bianca, su exnovia en Toledo. Además, tendremos una triste despedida: Cloe se marchará Nueva York y Claudia y Miguel darán un paso más en su relación. ¡Menuda semana nos espera!

Para empezar, Eduardo y su hijo Roque seguirán acercándose y cada vez tendrán más confianza. Así, el chófer le contará al joven que su madre y él fueron novios y ese fue el motivo principal del distanciamiento entre él y su hermano.

Eduardo en el capítulo 607 en Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Nieves aceptará que Pablo reconozca al hijo de Marisol y le contará a Mabel que la joven va a tener un hijo con su padre. Después el matrimonio Salazar se planteará la tarea más difícil: contárselo a Miguel. Mientras tanto, Marisol seguirá con fuertes dolores en el vientre que le llevarán a temer por la vida de su hijo...¿Se pondrá bien?

Además, Miguel y Claudia matendrán esa conversción que tenían pendiente después de que el hijo de Pablo y Nieves regalase a la joven un anillo. ¿Qué inteciones tiene?

Por otro lado, Cloe comunicará a Marta y Fina que ha aceptado la oferta de trabajo de Brossard en Nueva York y que en pocos días pondrá rumbo hacia su nueva vida. Después, sus compañeras le prepararán una bonita fiesta sorpresa de despedida.

Despedida de Cloe en el capítulo 608 en Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Hugo Brossard le contará a Gabriel que acepta la propuesta de la reformulación de los perfumes y que ese cambio deberá hacerse cuánto antes. Andrés empezará a sospechar de Tasio. Estará convencido de que él ayudó a Gabriel a elaborar ese informe.

Por otra parte, Tere abandonará la casa de Gabriel y Begoña debido al maltrato del empresario y Beatriz ocupará el lugar de la sitvienta. Además, la amante de Gabriel seguirá ganando terreno a Begoña y conseguirá desestabilizarla por completo.

La enfermera se pondrá muy nerviosa cuando vea que su hijo sí que toma el biberón con la niñera, pero no con ella...Mientras, Beatriz se sentirá feliz por estar formando "esa familia" con la que siempre soñó.

Gabriel, Beatriz y Juanito en el capítulo 606 de Sueños de libertad | Antena 3

Y Fina se enfrentará a su pasado. Bianca, la mujer de la que se enamoró en Argentina y con la que mantuv una relación, se presentará por sorpresa en Toledo. Bianca le dirá que está allí por negocios, pero todo será una excusa para poder verla...

La fotógrafa se quedará en shock, ya que cree que no cerró bien su relación con ella y que tienen muchas cosas de las que hablar. ¿Cómo será ese reencuentro?, ¿Cómo reaccionará Marta cuando descubra que Bianca está en España?

Fina y Bianca en el capítulo 611 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

¡Menuda semana nos espera en Sueños de libertad! Descúbrelo de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.

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