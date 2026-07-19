Billy Zane recuerda el gran misterio de Titanic: 80 personas fueron drogadas durante el rodaje y aún nadie sabe quién fue

Han pasado casi 30 años desde el estreno de Titanic, pero uno de los episodios más extraños que rodearon a la película ganadora de 11 Oscar sigue sin resolverse.

Billy Zane, que dio vida a Cal Hockley en la película, ha recordado en el podcast Brotherly Love el incidente en el que unas 80 personas entre reparto y equipo técnico acabaron intoxicadas con PCP, una droga alucinógena, durante el rodaje.

Billy Zane y Kate Winslet en Titanic | Gtres

Aunque no se encontraba en el set aquel día, el actor ha hablado del suceso: "No recuerdo si era avena o sopa de almejas, pero sí, lo era. Y los que tuvieron la suerte de reconocer las primeras etapas de los efectos de los alucinógenos pensaron: 'Bueno, vamos a aguantar'. Los que no, estaban bastante aterrorizados, según me contaron".

"No puedo confirmarlo ni desmentirlo. Yo no estaba allí. Y esto ocurrió en la parte de la película que transcurre en la actualidad", explicó Zane, aclarando que Gloria Stuart, quien interpretó la versión mayor de Rose, el personaje de Kate Winslet, no se vio afectada. Ni Winslet ni Leonardo DiCaprio estuvieron presentes aquel día.

Kate Winslet, Leonardo DiCaprio y James Cameron rodando 'Titanic' | Cordon Press

Quien sí lo estuvo fue Bill Paxton, siendo uno de los afectados. En declaraciones a Entertainment Weekly en 1996, el actor relató que "algunas personas se reían, otras lloraban, otras vomitaban".

"Un minuto me sentía bien, al siguiente me sentía tan ansioso que quería respirar en una bolsa de papel", añadió el actor, que falleció en 2017 a los 61 años. "Cameron sentía lo mismo", dijo sobre el director, que también sufrió aquel episodio.

Bill Paxton como Brock Lovett en 'Titanic' | Cordon Press

El propio Cameron describió la surrealista escena en una entrevista con Vanity Fair cuando los afectados fueron hospitalizados: "La gente gemía, lloraba, se lamentaba, se desplomaba sobre mesas y camillas. El director de fotografía, Caleb Deschanel, lideró a varios miembros del equipo por el pasillo en una ruidosa conga. Fue increíble, no te lo puedes inventar".

De hecho, el director afirmó haber sido apuñalado en la cara con un bolígrafo por un miembro del equipo en medio del caos: "Estaba allí sentado, sangrando y riéndome".

Kate Winslet, Leonardo DiCaprio y James Cameron, en el rodaje de 'Titanic' | Cordon Press

Tal y como informó Vanity Fair en un artículo, el incidente con el PCP tuvo lugar el 8 de agosto de 1996, cuando el equipo se encontraba rodando las escenas finales de Titanic. Tras una larga jornada de trabajo, decenas de miembros del reparto y del equipo cenaron una sopa de almejas que supuestamente fue contaminada con PCP, una potente sustancia alucinógena.

Poco después de la cena, comenzaron a aparecer los primeros síntomas y la situación obligó a trasladar a unas 80 personas al hospital de Dartmouth, en Nueva Escocia, Canadá.

¿Pero quién adulteró la sopa? Oficialmente nunca se encontró al culpable tras la investigación de dos años que llevó a cabo el Departamento de Policía de Halifax. Sin embargo, hubo diversas teorías.

El director ejecutivo de la empresa de catering dijo en aquel entonces a Entertainment Weekly que "fue la gente de Hollywood la que trajo la mierda psicodélica". "No creo que se hiciera a propósito para dañar a nadie. Fue algo típico de una fiesta que se les fue de las manos", señaló.

Sin embargo, Cameron aseguró en el artículo de Vanity Fair que "habíamos despedido a un miembro del equipo el día anterior porque estaba causando problemas con los de la empresa de catering. Así que creemos que el envenenamiento fue un plan de este idiota para vengarse de los de la empresa, a quienes, por supuesto, despedimos inmediatamente al día siguiente. Y funcionó".