Martín Savi celebra su tercer puesto en Tu cara me suena: “Es una alegría inmensa, todo gracias a ustedes”

Martín Savi ha tenido una gran evolución en esta edición de Tu cara me suena, y con su participación ha enseñado al mundo el pedazo de artista que no conocíamos.

En la Gran Final, el argentino se animó a cantar ópera, una imitación de Farinelli que detuvo el tiempo durante la gala.

Gracias a los votos de la audiencia, Martín Savi ha terminado la edición en tercer lugar, una medalla de bronce que celebra con mucha honra. “Ya gané por estar en este lugar”, le reconocía sobre el escenario a Manel Fuentes, mientras que a nuestro micrófono ha señalado la “alegría inmensa” que siente tras su participación en Tu cara me suena.

El argentino ha agradecido a toda la gente que le ha votado para lograr este meritorio tercer lugar en Tu cara me suena: “Es gracias a ustedes y lo hago todo por ustedes”, ha comentado Martín Savi.

En el vídeo de arriba tienes toda su reacción a este final de Tu cara me suena 13, ¡dale al play y no te lo pierdas!

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