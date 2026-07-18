Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Final | Reacción

Martín Savi celebra su tercer puesto en Tu cara me suena: “Es una alegría inmensa, todo gracias a ustedes”

El concursante ha quedado en tercer lugar detrás de María Parrado y J Kbello, pero el argentino solo tiene palabras de agradecimiento.

Martín Savi

Publicidad

Martín Savi ha tenido una gran evolución en esta edición de Tu cara me suena, y con su participación ha enseñado al mundo el pedazo de artista que no conocíamos.

En la Gran Final, el argentino se animó a cantar ópera, una imitación de Farinelli que detuvo el tiempo durante la gala.

Martín Savi en Tu cara me suena

Gracias a los votos de la audiencia, Martín Savi ha terminado la edición en tercer lugar, una medalla de bronce que celebra con mucha honra. “Ya gané por estar en este lugar”, le reconocía sobre el escenario a Manel Fuentes, mientras que a nuestro micrófono ha señalado la “alegría inmensa” que siente tras su participación en Tu cara me suena.

El argentino ha agradecido a toda la gente que le ha votado para lograr este meritorio tercer lugar en Tu cara me suena: “Es gracias a ustedes y lo hago todo por ustedes”, ha comentado Martín Savi.

En el vídeo de arriba tienes toda su reacción a este final de Tu cara me suena 13, ¡dale al play y no te lo pierdas!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Este viernes, gran final de Tu cara me suena

"Vais a votar solo los de casa": esta noche, tú dices quién gana Tu cara me suena

Antena 3 » Programas » Tu cara me suena

Publicidad

Programas

Martín Savi

Martín Savi celebra su tercer puesto en Tu cara me suena: “Es una alegría inmensa, todo gracias a ustedes”

Chenoa

"Es un poco antipática": Chenoa destapa la inesperada 'cobra' que sufrió por parte de Mariah Carey

Gabriela Guillén

Gabriela Guillén preocupada por el estado de salud de Bertín Osborne: "Espero que se ponga bien"

María Parrado
Final | Reacción

María Parrado reacciona a su segundo puesto en Tu cara me suena: “Me voy feliz, todos nos lo merecíamos”

J Kbello, en la final de Tu cara me suena
Final | Reacción

Las primeras palabras de J Kbello tras ganar la final: “Tu cara me suena se va a quedar en mi corazón toda la vida”

Manel Fuentes se sincera con Joseba Arguiñano
Poco cocinillas

Manel Fuentes se sincera con Joseba Arguiñano: “Yo cocinaba platos trampa en el cortejo a mi mujer”

El presentador de Tu cara me suena ha asegurado que no tiene mucho tiempo para la cocina y sólo se dedicaba a cocinar cuando quería conquistar a su mujer.

Compañerismo, exigencia y mucha lírica: los mejores momentos de Javier en 100 programas en Pasapalabra
¡Nuevo concursante centenario!

Compañerismo, exigencia y mucha lírica: los mejores momentos de Javier en 100 programas en Pasapalabra

El madrileño ha conquistado por su cercanía, por la química con sus compañeros y con Roberto Leal, por su altísimo nivel de conocimientos... y por sus arranques operísticos.

“¡Es el botón!”: Los coaches de La Voz Kids se divierten descubriendo objetos a ciegas

¿Serán capaces de adivinar los coaches de La Voz Kids qué hay dentro de la caja?

Derrame cerebral

Juan Matute recuerda el derrame cerebral que cambió su vida: "Entre la vida y la muerte", ahora está casado y espera su primer hijo

María Parrado en Tu cara me suena

María Parrado, segunda clasificada en Tu cara me suena 13

Publicidad